Monster Train: iOS-Version ist erschienen // Trailer

Vor wenigen Tagen ist die iOS-Version des Sammelkartenspiels Monster Train erschienen. Das Spiel ist für den PC bereits 2020 erschienen und es folgten Versionen für die Xbox One, Xbox Series X|S und für die Nintendo Switch. Solltet ihr Monster Train noch nicht kennen, dann ist der Spiele-Check von GG-User Elfant eine gute Gelegenheit dies nachzuholen. Alternativ oder zusätzlich könnt ihr euch auch den abschließenden iOS-Launch-Trailer anschauen.

Zurzeit ist das Spiel in Apples App Store zum Preis von 11,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben dem Hauptspiel den DLC Wild Mutation sowie einige Karten und Einheiten, die seit seiner Veröffentlichung auf den anderen Plattformen dazugekommen sind. Der DLC The Last Divinity ist in dem Paket nicht enthalten und muss für den momentanen Preis von 4,99 Euro zusätzlich erworben werden.