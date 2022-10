Colin McRae Rally 3: Rennspiel wird 20 Jahre alt

PC andere

Colin McRae Rally 3 wird 20 Jahre alt. Zur Feier des Tages empfiehlt EA ein Making of-Video aus vergangenen Tagen. Sicher könnt ihr euch noch an eines der besten Rallyspiele aller Zeiten erinnern und verbindet nostalgische Erinnerungen damit. Technisch war das Spiel schon damals nicht auf der Höhe der Zeit, aber wesentlich realistischer und besser spielbar als die Konkurrenz.

Das Video zeigt die Evolution der McRae-Spiele und wie Colin McRae selbst und dessen Beifahrer Nicky Grist in den Entwicklungsprozess eingebunden wurden. Das Video ist ein klassisches Promo-Video, welches 2002 auf zahlreichen Beilage-DVDs von Gaming-Magazinen zu finden gewesen ist. Das Spiel erschien am 25.10.2002 für Xbox und PS2, die PC-Version folgte am 13.6.2003.

Der namensgebende Rallye-Fahrer Colin McRae ist 2007 verstorben.