Sonic Prime: TV-Serie startet bei Netflix USA // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sonic Frontiers ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gestern ist in den USA bei dem Streaminganbieter Netflix für die kommende Animationsserie Sonic Prime ein neuer Trailer veröffentlicht worden, den ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt. Dabei wurde auch bekannt, dass die Kinder- und Familienserie ab dem 15. Dezember dieses Jahres bei Netflix mit insgesamt 24 Folgen an den Start gehen soll.

Aus den schon kurz zuvor veröffentlichten Charakterpostern ist ersichtlich, dass neben dem Titelhelden Sonic the Hedgehog auch Knuckles, Amy Rose, Tails, Eggman, Big the Cat &Froggy, Shadow und Rouge dabei sein werden.