Warhammer 40.000 - Mechanicus & Saturnalia kostenlos im Epic Games Store

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Warhammer 40.000 - Mechanicus ab 29,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Warhammer 40.000 - Mechanicus ab 11,99 € bei Amazon.de kaufen.

Spiele aus dem Warhammer-40.000-Universum gibt es wie Sand am Meer. Ein gelungener Vertreter dieser Gattung ist der Rundentaktik-Titel Warhammer 40.000 - Mechanicus (im Test, Note: 8.0) aus dem Jahr 2018, den ihr als registrierter Nutzer ab sofort kostenlos im Epic Games Store herunterladen könnt. Wie so oft, sind in diesem Angebot allerdings die DLCs nicht enthalten.

Außerdem könnt ihr euch direkt zum heutigen Release das Survival-Horror-Adventure Saturnalia herunterladen. Darin werdet ihr in ein uraltes Dorf auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien versetzt und müsst mit einer Gruppe aus Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten das Geheimnis um ein mysteriöses Ritual aufdecken.

Ihr habt bis zum 3. November Zeit, um euch die beiden Spiele zu sichern. In der nächsten Woche erwarten euch der Puzzler Filament und der Egoshooter Rising Storm 2 - Vietnam.