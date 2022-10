PM: Neue Designed for Xbox Accessoires: So wird mobiles Gaming noch besser (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Egal ob Du leidenschaftliche*r Konsolen-Gamer*in oder eher Gaming-Neuling bist: Mit Xbox Remote Play und Xbox Cloud Gaming (Beta) via Xbox Game Pass Ultimate ist es einfacher als jemals zuvor, so zu spielen, wie Du es willst. Mit Xbox Cloud Gaming kannst Du nicht nur über Xbox Game Pass Ultimate Hunderte von Spielen überall hin streamen und jederzeit Dein nächstes Lieblingsspiel wählen. Cloud Gaming gibt Dir auch die Flexibilität, das Gerät Deiner Wahl zu nutzen. Du verwandelst Dein Smartphone oder Tablet in eine mobile Gaming-Maschine mit den Features und dem Handling eines Konsolen-Controllers dank der neuen mobilen Gaming-Controller von unseren Designed for Xbox-Partnern.

Heute stellen wir Dir daher das neueste Designed for Xbox-Zubehör für mobiles Gaming von Gamevice, Turtle Beach, RiotPWR und GameSir vor. Jedes dieser Gaming-Accessoires erweitert die Flexibilität des mobilen Spielens und bietet noch mehr Möglichkeiten, so zu spielen, wie Du es willst.

Der neue Turtle Beach Recon Cloud Hybrid Controller wurde sowohl für Konsole als auch für mobiles Gaming entwickelt. Dieser flexible Controller verbessert Dein Spielerlebnis, egal wie Du zocken möchtest. Mit nur einem Tastendruck wählst Du zwischen kabellosem mobilem Gaming auf Android- sowie Windows-PCs oder kabelgebundenem Konsolen-Gaming auf Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PCs. Das mitgelieferte 3 Meter lange geflochtene Kabel sorgt auch beim kabelgebundenen Zocken für volle Flexibilität. Mit den zwei zuweisbaren Shortcut-Tasten auf der Rückseite passt Du Dein Spielerlebnis an und speicherst Deine jeweilige Tastenbelegung in einem von bis zu vier Profilen. Mit dem verstellbaren Handy-Clip schließt Du selbst größere Smartphones im Handumdrehen an den Controller an. Wenn Du den Handy-Clip abnimmst, kannst Du ihn zu einem Tischständer umfunktionieren und Deine Freund*innen bei Deinem Abenteuer zuschauen lassen. Die lange Akkulaufzeit von über 30 Stunden sorgt dafür, dass Du den ganzen Tag über bereit für Dein nächstes Spiel bist. Wenn Du an der Konsole spielst, schließe Dein bevorzugtes kabelgebundenes Gaming-Headset an die 3,5-mm-Audiobuchse an, um auf die exklusiven Audiosteuerungen von Turtle Beach zuzugreifen – einschließlich Superhuman Hearing, EQ-Voreinstellungen, Spiel- und Chat-Lautstärkemix, Mikrofon Monitoring und mehr. Der Turtle Beach Recon Cloud Hybrid Controller ist ab sofort in den Farben Blue Magma und Black zum Preis von 99,99 Euro bei teilnehmenden internationalen Händlern erhältlich.

Wenn Du das Handling und die kompakte Größe eines klassischen mobilen Controllers bevorzugst, ist der kürzlich vorgestellte Turtle Beach Atom Controller für Android genau das Richtige für Dich. Der Atom Controller verfügt über zwei unabhängige Module, die sich via Bluetooth mit Deinem Android-Smartphone verbinden, während sie über die hauseigene 2,4-GHz-Funkverbindung von Turtle Beach miteinander verbunden bleiben. Das vielseitige Design eignet sich für nahezu jede Größe von Android-Smartphones, ohne dass Du Dein Case entfernen musst. Und mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden ist der Controller immer bereit für die nächste mobile Gaming Session. Bei Nichtgebrauch lassen sich die Module magnetisch zusammenfügen und passen so leicht in Deinen Rucksack oder die mitgelieferte Tragetasche. Der Turtle Beach Atom Controller für Android kann für 99,99 Euro bei Turtle Beach und teilnehmenden Händlern weltweit vorbestellt werden und kommt am 14. November 2022 auf den Markt.

Mit dem RiotPWR Cloud Gaming Controller für iPad (Xbox Edition) genießt Du mobiles Gaming auf Deinem iPad der 7. Generation oder neuer. Dabei bietet der Controller alle Bedienelemente, die Du von einem klassischen Konsolen-Controller kennst. Er verfügt über Thumbsticks in voller Größe, ein verbessertes D-Pad für Präzision, Hall Effekt-Trigger für größtmögliche Präzision, eine Share-Taste und einen Xbox Button für die volle Kontrolle beim Spielen via Xbox Cloud Gaming (Beta). Der Controller lässt sich über den Lightning-Anschluss direkt mit dem iPad verbinden, um mobiles Gaming mit niedriger Latenz zu ermöglichen. Der RiotPWR Cloud Gaming Controller für iPad (Xbox Edition) kann ab sofort vorbestellt werden und kommt am 1. November 2022 auf den Markt.

Der GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller für Android bietet viele anpassbare Optionen, um Dein mobiles Spielerlebnis nach eigenem Geschmack zu gestalten. Der X2 Pro kommt mit 2 zusätzlichen, zuweisbaren Back Buttons, die Du jederzeit – auch mitten im Spiel – neu zuweisen kannst. Mit den austauschbaren ABXY-Tasten und den zusätzlichen Thumbstick-Kappen kannst Du Deinen mobilen Controller noch besser an Deinen persönlichen Spielstil anpassen. Die magnetischen Hall Effect Analog-Trigger sorgen für größtmögliche Präzision, während die Kailh Mikroswitch Bumper, die analogen ALPS 3D Thumbsticks und die texturierten Gummigriffe sicherstellen, dass sich Gaming auf Android wie das Spielen auf einer der leistungsstarken Xbox-Konsolen anfühlt. Im Lieferumfang des X2 Pro ist auch die klassische X2-Tasche enthalten, in der Du all Dein wichtiges Zubehör für mobiles Gaming-Zubehör verstauen kannst. Der GameSir X2 Pro Mobile Gaming Controller für Android ist ab sofort in Schwarz und Weiß weltweit erhältlich.

Mit den neuesten Designed for Xbox Accessoires kannst Du Dein mobiles Gaming-Setup mit Bedienelementen und Features auf Konsolen-Niveau verbessern. Ganz gleich, wie Du gerne spielst – ob auf der Konsole oder auf dem Handy – mit unseren Designed for Xbox-Partnern baust Du Dir, ein Gaming-Setup, das genau zu Dir passt. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um Deine nächste mobile Gaming-Session noch besser zu gestalten. Schaut also unbedingt auf Xbox.com vorbei, um Dein nächstes Lieblingszubehör für mobiles Gaming zu finden.