Mario Kart 8 Deluxe: Gewinnt 3 Spiel-Pakete mit Booster-Streckenpass

Teaser Mit dem Booster-Streckenpass wächst Mario Kart 8 Deluxe nach und nach um viele weitere Rennpisten an. Macht beim Gewinnspiel mit und sichert euch die Chance auf drei dicke Preis-Pakete!

Auf der Nintendo Switch bietet Mario Kart 8 Deluxe seit jeher großen Fun-Racer-Spaß auf 48 kopfverdrehenden Rennpisten. Mit dem Booster-Streckenpass wird diese Anzahl verdoppelt: Welle um Welle finden zwölf frische Cups mit Klassiker-Kursen im neuen Gewand ihren Weg in Mario Kart 8 Deluxe. Zum Beispiel brachte Welle 1 den Schoko-Sumpf aus Mario Kart 64 und Welle 2 führte mit der Eiskreme Eskape sogar eine brandneue Rennstrecke ein.

Gemeinsam mit Nintendo bieten wir euch die Gelegenheit, eines von drei Preis-Paketen zu gewinnen, mit denen ihr direkt mit Mario, Bowser, Peach & Co. die Reifen qualmen lassen könnt. Damit seid ihr zudem startklar für das Erscheinen der dritten Welle Ende diesen Jahres.

Die drei Gewinner erhalten folgendes Paket:

Mario Kart 8 Deluxe (Physische Version)

Booster-Streckenpass

Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft

Merchandise-Paket

Ihr wollt beim Gewinnspiel dabei sein? Dann verratet uns in den Kommentaren, was eure Lieblings-Strecke aus der gesamten Mario Kart-Reihe ist und was sie so besonders macht.

Die Teilnahmeregeln: