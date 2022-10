Bayonetta 3 begeistert wieder in einer der Kerndisziplinen der Reihe: Dem Ausmaß an Verrücktheit und Übertriebenheit der Action, die enorm stilsicher in Szene gesetzt wird. [...] Die neue Dämonenmaskerade wiederum wirkt nicht angeflanscht, sondern ergänzt das Kampfsystem perfekt. [...] Kurz gesagt: Bayonetta 3 ist pure Magie und gehört mithin zum Besten an Prügel-Action, was ihr derzeit spielen könnt.