Land of the Vikings: Aufbauspiel startet am 8.11. in den Early Access

Das Aufbau-Survivalspiel Land of the Vikings hat gestern einen offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten: Am 8. November startet der Titel, in dem ihr euch dem Aufbau einer Wikinger-Siedlung widmet, in den Early Access bei Steam. Dieser soll laut Entwickler Laps Games ungefähr ein Jahr dauern.

Neben der Vergrößerung eurer Siedlung und eures Einflussbereiches wird es wichtig sein, genug Ressourcen und Vorräte zu produzieren, um den nächsten Winter zu überleben. Da jeder eurer Wikinger einen eigenständigen Charakter aufweisen wird, solltet ihr einen Blick auf ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten werfen, bevor ihr sie einer Tätigkeit zuweist. Damit das Siedeln nicht zu eintönig wird, ereilen euch Naturkatastrophen wie Erdbeben, heftige Gewitter die eure Siedlung in Brand setzen, Schneestürme und stürme. Ein weiteres Spielelement soll der Handel mit Nachbardörfern sein. Kriegerischere Naturen können diese allerdings auch überfallen.

Die Early-Access-Version wird laut Ankündigung bei Steam vier Karten unterschiedlicher Schwierigkeit beinhalten. Die sollt ihr zudem über weitere Parameter nach euren Vorlieben einstellen können. Neben dutzenden Gebäuden und Dekorationsobjekten erwarten euch zum Early-Access-Start das Einwohner- sowie Überfallystem und die Naturkatastrophen als Spielmechaniken.

Einen kurzen Eindruck in Land of the Vikings gewährt euch der Early-Access-Trailer am Ende dieser News. Bei YouTube könnt ihr euch zudem den längeren Ankündigungs-Trailer der gamescom 2022 anschauen.