Rainbow Six – Siege: E-Sport-Invitational 8 wird in Montreal stattfinden

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Lange ist es her. Der Taktikshooter Rainbow Six – Siege hat im Jahr 2015 im Test bei GamersGlobal eine ordentliche 7.0 abgestaubt und seit seiner Veröffentlichung findet jährlich das von Publisher und Entwickler Ubisoft stattfindende E-Sport-Event Six Invitational statt.

Wie Ubisoft erst kürzlich bekannt gab, wird im nächsten Jahr vom 7. bis 19. Februar das Six Invitational 2023 in Montreal, der Heimatstadt der Entwickler in Kanada durchstarten. Neben dem Wettbewerb, bei dem 20 Teams um den Weltmeistertitel und insgesamt drei Millionen Dollar Preisgeld streiten, findet zusätzlich ein Rahmenprogramm statt, zu dem die Besucher Tickets erwerben können. Die Aktivitäten vor Ort sollen Autogrammstunden, Q&A-Sitzungen, das Besuchen des Merchandise-Shops sowie noch einiges mehr umfassen.

Das Rahmenprogramm und der eigentliche Wettbewerb erfolgen in der Place Bell Mehrzweckarena in Quebec. Die Gruppenphase und der erste Teil der Playoffs finden vom 7. bis zum 15. Februar noch hinter verschlossenen Türen statt, während der zweite Teil der Playoffs und das Finale vom 17. bis 19. Februar für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird.