GBA-Pixelbuch von Robert Bannert: Vorbestell-Boni & GG-Rabatt sichern

Robert Bannert und Thomas Nickel erstellen gerade für Bannerts Verlag edition elektrospieler Das inoffizielle GBA PIXELBUCH. Dabei handelt es sich um ein über 300 Seiten starkes Hardcover-Buch mit wertigem Papier im Format 21 mal 21 Zentimeter. Es stellt mit großen, scharfen Screenshots die Pixelpracht auf dem Game Boy Advance dar – der im Prinzip typische 16-Bit-Grafik für die Hosentasche ermöglichte. Dazu kommen eigens angefertigte Abbildungen und Level-Karten zu bekannten Spielen, Hintergrundberichte und mehr.

Da das neue PIXELBUCH aufgrund der Papierkrise teurer ausfällt als die Vorgängerbände, gibt es ein Early-Bird-Vorverkaufspaket des laut Verlag spätestens im August 2023 erscheinenden Werks: Für 64,95 Euro erhalten Vorbesteller das GBA-Buch im Kartonschuber und zusätzlich noch die erste Ausgabe von PIXELFIBEL – zu The Legend of Zelda: The Minish Cap (15x15 cm, vermutlich 128 Seiten).



Einzeln werden die beiden Bücher im bald startenden regulären Vorverkauf 54,95 Euro respektive 24,95 Euro kosten, ihr spart also rund 15 Euro. Und noch mal 3 Euro Rabatt erhaltet ihr mit dem speziellen Rabattcode Gamersglobal4Pixelbook – der aber nur bis Samstag, 29.10.2022 gilt.