PM: PlayStation Plus – Monatliche Spiele für den November: Nioh 2, Lego Harry Potter Collection, Heavenly Bodies (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir freuen uns, heute die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für den November enthüllen zu können. Stelle dich in Nioh 2 mit traditionellen Waffen und übernatürlichen Fähigkeiten wilden Feinden, wirke Zaubersprüche und löse Rätsel in der Lego Harry Potter Collection und reise in der physikbasierten Simulation Heavenly Bodies zu den Sternen.

Diese Titel stehen Mitgliedern von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium ab Dienstag, dem 1. November zur Verfügung. Die neuen Spiele im Spielekatalog von PlayStation Plus Extra und Premium für November werden später in diesem Monat angekündigt.

Schauen wir uns jedes der monatlich neuen Spiele doch mal genauer an.

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered | PS4, PS5

Halb Mensch, halb Yokai meisterst du in diesem fordernden Singleplayer-Action-RPG die tödlichen Kampfkünste der Samurai. Tauch ein in dieses Meisterwerk mit Team Ninjas ganz eigener Vision vom Japan der Sengoku-Zeit und kämpfe gegen unzählige und tödliche neue Yokai, kampferprobte Krieger und grauenerregende Bossmonster. Schwinge deine tödlichen Waffen und strecke alle Feinde nieder, die sich dir in den Weg stellen. Nutze dafür das verbesserte Kampfsystem und deine Fähigkeit, dich vollständig in einen Yokai zu verwandeln und übernatürliche Kräfte zu entfesseln.

Mitglieder von PlayStation Plus können Nioh 2 für PS4 und Nioh 2 Remastered zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen.

Lego Harry Potter Collection | PS4

Die Lego Harry Potter Collection umfasst die Remastered-Versionen von Lego Harry Potter: Jahre 1–4 und Lego Harry Potter: Jahre 5–7! Diese Zusammenstellung vereint die Kreativität von Lego und die riesige Welt von Harry Potter in einer spannenden Reise voller Zaubersprüche, Tränke, Rätsel, Unterricht, Duelle und vielem mehr. Erlebe Spielspaß mit 2 Spielern, egal ob lokal oder online.

Heavenly Bodies | PS4, PS5

Entdecke in diesem herausfordernden Physik-Spiel die sich ständig verändernden Nuancen der Schwerelosigkeit vor einer Vielfalt stellarer Szenarien, die von den Errungenschaften der Weltraumforschung im Laufe der Geschichte inspiriert sind. Steuere die Arme deines Kosmonauten mit den linken und rechten Sticks, um dich durch physikalisch korrekt simulierte Szenarien an Bord einer wissenschaftlichen Forschungsstation zu manövrieren– allein oder zu zweit im lokalen Koop-Modus.

Letzte Chance zum Herunterladen der monatlichen Spieler für Oktober

PlayStation Plus-Mitglieder haben bis Montag 31. Oktober Zeit, ihrer Spielebibliothek Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 und Superhot hinzuzufügen.

PlayStation Plus Spotify Playlist Wir möchten außerdem auf unserePlayStation Plus Playlist auf Spotify hinweisen, die monatlich mit neuen Liedern aktualisiert wird.