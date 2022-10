PM: inXile feiert 20-jähriges Jubiläum mit einer spannenden Dokumentation (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unser Entwicklerstudio inXile Entertainment feiert sein 20jähriges Jubiläum mit einer neuen Dokumentation, welche die Geschichte und den Weg des Studios beleuchtet. Erlebe hautnah die Anfänge von inXile, die Hürden, die wir auf unserer Reise überwunden haben und erhalte einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Im Laufe der Dokumentation erfährst Du, welche Herausforderungen das Studio besonders geprägt haben und hörst Geschichten, die noch nie zuvor an die Öffentlichkeit gelangt sind. Außerdem erhältst du Einblicke darüber, wie inXile überhaupt zu einem Xbox Game Studio wurde und was dieser Schritt bedeutet hat.

Wie Du in der Dokumentation herausfindest, sind es unsere Fans und all diejenigen, die uns direkt durch Crowdfunding unterstützt haben, die das Studio zum Leben erwecken. Besonders bei diesen Unterstützer*innen wollen wir uns noch einmal ausdrücklich bedanken. Egal ob Du in ein Spiel investiert hast, Freund*innen von uns erzählt hast oder einfach unsere Beiträge auf Social Media likest – ohne diese fantastische Community wäre die fantastische Reise von inXile nicht möglich gewesen. Denn inXile lebt vor allem durch die Menschen, die jene Art von Spielen zocken, auf die sich unser Studio spezialisiert hat.

Wir hoffen, dass Dir dieser Rückblick der letzten 20 Jahre gefällt und dass Du auch in den nächsten 20 Jahren gemeinsam mit uns in fantastische Spielwelten abtauchst.

Dein Team von inXile Entertainment