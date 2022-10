PM: McPixel 3 erscheint am 14. November für PC, Nintendo Switch und Xbox Series S|X (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

McPixel 3 erscheint am 14. November für PC, Nintendo Switch und Xbox Series S|X

– Don’t Call It A Threequel –

McPixel 3, die lang erwartete Rückkehr des größten Helden des 8-Bit-Genres und Nachfolger des mysteriöserweise abgesagten McPixel 2, erscheint am 14. November 2022AD auf PC, Nintendo Switch, Xbox Series S|X und anderen Systemen, die bis ins Jahr 1995 zurückreichen.

In McPixel 3, dem Spiel, das viele aus dem Devolver-Team bereits als das beste der Trilogie bezeichnen, wird der spekulative Held auf seiner Suche nach der Rettung der Welt in eine brandneue Reihe verrückter Abenteuer verwickelt. Erleben Sie, wie McPixel mit oft unkonventionellen, aber stets unterhaltsamen Methoden die Katastrophe abwendet, indem er unter anderem einen Spinnenmilliardär herbeiruft, ein BBQ in seiner Hose veranstaltet, einen T-Rex ins Weltall befördert, auf Sportwagen pinkelt und Fork Parker hart in die Eier tritt.

Besondere Merkmale:

Schließen Sie sich Devolver Digital und dem Rest des Spieleuniversums am 14. November an, wenn wir vielleicht endlich die Antwort* auf die ewige Frage erfahren: „Was zum Teufel ist mit McPixel 2 passiert?“

* nicht garantiert