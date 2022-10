PM: Die November-Rabatte-Aktion kommt in den PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Der PlayStation Store freut sich über den Start der November-Rabatte-Aktion am Mittwoch, den 26. Oktober. Für begrenzte Zeit* genießt ihr tolle Ersparnisse von bis zu 50% auf eine Vielzahl von Titeln, darunter WWE 2K22, Dying Light 2 und Ark: Survival Evolved.

Nachfolgend findet ihr eine Vorschau auf alle enthaltenen Spiele. Begebt euch in den PlayStation Store, wenn die Aktion startet, um die Rabatte in eurer Region zu entdecken.

Nachfolgend findet ihr eine Vorschau auf alle enthaltenen Spiele. Begebt euch in den PlayStation Store, wenn die Aktion startet, um die Rabatte in eurer Region zu entdecken.

NBA 2K23 Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 18.11.2022

The Witcher 3: Wild Hunt

Aktion gültig bis 18.11.2022

WWE 2K22 Cross-Gen Digital Bundle

Aktion gültig bis 18.11.2022

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

Aktion gültig bis 18.11.2022

Assassin’s Creed® Odyssey – ULTIMATE EDITION

Aktion gültig bis 18.11.2022

Subnautica PS4 & PS5

Aktion gültig bis 18.11.2022

Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint Ultimate Edition

Aktion gültig bis 18.11.2022

Shady Part of Me

Aktion gültig bis 18.11.2022

Thymesia

Aktion gültig bis 18.11.2022

Metro Exodus Gold Edition

Aktion gültig bis 18.11.2022

Das Schwarze Auge: Satinavs Ketten

Aktion gültig bis 18.11.2022

Encodya

Aktion gültig bis 18.11.2022

Außerdem läuft in den nächsten sieben Tagen eine zusätzliche Aktion. Vom 26. Oktober bis zum 2. November könnt ihr euch über 25% Rabatt auf die FIFA 23 Ultimate Edition für PS4 und PS5 freuen. Begebt euch in den PlayStation Store, wenn die Aktion startet, um zu sehen, wie groß der Rabatt in eurer Region ist.

Außerdem läuft in den nächsten sieben Tagen eine zusätzliche Aktion. Vom 26. Oktober bis zum 2. November könnt ihr euch über 25% Rabatt auf die FIFA 23 Ultimate Edition für PS4 und PS5 freuen. Begebt euch in den PlayStation Store, wenn die Aktion startet, um zu sehen, wie groß der Rabatt in eurer Region ist.

* Die November-Rabatte-Aktion läuft im PlayStation Store von Mittwoch, 26. Oktober, 00:00 Uhr Ortszeit bis Mittwoch, 18. November, 23:59 Uhr Ortszeit