GG feiert Halloween: Twitch-Event am Mo 31.10.

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Teaser Süßes oder Saures? Bei GamersGlobal futtern wir einfach beides und laden euch an Halloween zu einer virtuellen Twitch-Kaminrunde mit drei saisonal passenden Spielen aus!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil Village ab 28,95 € bei Amazon.de kaufen.

Hagen "Gore" Gehritz und Jörg "Treat" Langer begrüßen euch am Montag, 31.10.2022 von 19:00 bis 21:00 zu einem Halloween-Event auf Twitch. Genau genommen lädt euch eigentlich nur Horror-Hagen in sein Dachauer Wohnzimmer ein (Per Twitch! Nicht in echt ! Per Twitch!), und Lauer-Langer wird aus den Weiten des Münchner Ostens zugeschaltet.

Der Plan für die gut zwei Stunden: Grusel-Gehritz spielt Resident Evil Village – Winter's Expansion, Jammer-Jörg kompensiert schlechte Kindheitserinnerungen in Costume Quest 2, und danach stürzt sich Hangman-Hagen noch in das gigereske Scorn. Während der eine spielt, bespaßt der andere den Chat – in dem wie immer jegliche Trinkspiele strengstens VERBOTEN sind, ebenso wie jedwede Kritik an den gezeigten spielerischen Glanzleistungen.

Bis Montag 19:00 auf www.twitch.tv/gamersglobal