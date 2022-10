Fallout: Erstes Bild der TV-Serie aus Vault 33 veröffentlicht

PC XOne PS4

Seit nunmehr fast einer Dekade konntet ihr, zuerst nur gerüchteweise, immer wieder Informationen zur Adaption der Fallout-Reihe als TV-Serie finden. Aber erst Anfang dieses Jahres kündigten die Amazon Studios und Kilter Films an, mit der Produktion wirklich zu beginnen. Anlässlich des 25jährigen Jubiläums des Fallout-Franchise wurde nun ein erstes Bild von Amazon und Kilter auf Twitter veröffentlicht. In diesem steht eine, nicht näher erkennbare und vom grellen Tageslicht überstrahlte Person im offenen Eingang von Vault 33.

Vault 33 war bisher noch nicht Teil der bekannten Fallout-Lore, einzig in dem DLC Pinball FX 3: Bethesda Pinball war dieser bisher in Erscheinung getreten. Mit einer Vault-Nummer unter 50 könnte dies zudem auf die Westküste der Vereinigten Staaten als Schauplatz der Serie hinweisen.

Produzent der Serie ist Kilter Films, die bereits die Serien-Adaption des Science-Fiction Films Westworld erfolgreich gestemmt haben. Bisher bestätigte Schauspieler sind Walton Goggins (Tomb Raider, The Hateful Eight) und Ella Purnell (Maleficent - Die dunkle Fee, Legend of Tarzan), die euch vielleicht auch als Original-Stimme von Jinx aus der Netflix-Serie Arcane bekannt ist.

Zur Story, den Figuren und ab wann ihr die Serie auf Amazons Bezahlkanal anschauen könnt, ist bisher noch nichts bekanntgegeben worden.