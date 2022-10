PM: Age of Empires 25th Anniversary: Das Recap zum großen Livestream (Microsoft Xbox Wire)

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Age of Empires 4 ab 41,05 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

1997 erschien das erste Age of Empires und hat Geschichte geschrieben. Das Spiel, mit dem alles begann, feiert sein 25jähriges Jubiläum im großen Livestream! Vielen Dank, dass Ihr gemeinsam mit den Entwickler*innen 25 Jahre Echtzeitstrategie, historische Schlachten und – was am wichtigsten ist – Euch, die Spieler*innen, gefeiert habt. Wir haben uns die Zeit genommen, auf das zurückzublicken, was dieses erste Kapitel in der Age of Empires-Geschichte so großartig gemacht hat. Zusätzlich gab es einen vielversprechenden Ausblick in die spannende Zukunft von Age of Empires und vieles, vieles mehr. Falls Du den großen Livestream verpasst hast, findest Du hier das Recap mit allen spannenden Infos aus der Show.

Das Konsolen-Zeitalter ist in vollem Gange und nun reichen sich auch Age of Empires und Xbox-Konsolen die Hände! Den unzähligen Wünschen der Fans entsprechend, erscheint das kultige RTS-Franchise auf Xbox – inklusive fantastischer Features wie Crossplay-Support und Cloud Gaming. Nachdem wir Age of Empires kontinuierlich weiterentwickelt haben, wird das Franchise sowohl bestehenden Fans als auch neuen Spieler*innen auf der Xbox zugänglich gemacht. Im Jahr 2023 freust Du Dich daher gleich auf zwei Veröffentlichungen auf Konsole. Die Age of Empires II: Definitive Edition erscheint am 31. Januar 2023 für Xbox, Age of Empires IV wird im weiteren Jahresverlauf ebenfalls auf Konsole veröffentlicht. Weitere Details zu dieser fantastischen neuen Ära findest Du hier.

In Age of Empires dreht sich alles um die fantastische Historie vielfältiger Kulturen und Zivilisationen. Und so ist es nur logisch, dass wir nach einem Vierteljahrhundert einen Blick auf unsere ganz persönliche Historie werfen. Setz Dich zu unseren Krieger*innen ans Lagerfeuer und lausche ihren Geschichten rund um fantastische Matches, unglaublichen Cheats, mitreißenden Kampagnen und den unvergesslichsten Momenten in Age of Empires.

Gött*innen kehren zurück und Held*innen erheben sich – denn Age of Mythology Retold befindet sich in Entwicklung! Fans des Originals warten schon lange sehnsüchtig auf eine Definitive Edition – das Warten hat nun ein Ende! Das Team arbeitet intensive daran, die Grafik zu verbessern, neue Features einzubauen und die Anmut des Originals auf eine neue Stufe zu heben.

Wirf einen Blick auf den brandneuen Teaser-Trailer zum völlig neuen mobile Gameplay von Age of Empires. In diesem visuell beeindruckenden neuen Spiel hast Du auch unterwegs die Möglichkeit, ein Imperium für die Ewigkeit zu errichten. Weitere Details zu dieser neuen Art, Age of Empires zu spielen, folgen in Kürze.

Age of Empires begeistert seit mittlerweile einem Jahr Spieler*innen rund um den Globus. Anlässlich des anstehenden Jubiläums erscheint die besondere Age of Empires IV: Anniversary Edition, in der noch mehr historische Schlachten aus der realen Welt für Spannung sorgen. Hier stehst Du ganz und gar im Fokus!

Egal, ob Du neue Strategien mit Maliern und Osmanen entwickelst, Deine Skills in den anspruchsvollen Herausforderungen prüfst, Erfolge zu den Zeitaltern freischaltest oder wahlweise alleine oder gemeinsam mit Freund*innen die Ranglisten erklimmst – hier ist für jeden Spiel-Stil etwas dabei.

Die große Feier zum Age of Empires-Jubiläum ist in vollem Gange! Wir geben Dir einen Überblick über alle Ingame-Events, Herausforderungen, Belohnungen und anderen Highlights, die ab dem 25. Oktober starten. Freue Dich auf fantastische Überraschungen in Age of Empires IV, Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires III: Definitive Edition mit Geburtstagstorten, Burgen, Wasserschweinen und mehr!

Age of Empires III: Definitive Edition erhielt kürzlich ein riesiges Updates mit fantastischen neuen Features, Karten und mehr. Fans nutzen ab sofort einzigartige Cosmetic Packs und gestalten ihr Spielerlebnis noch individueller. Diese Packs enthalten sowohl altbekannte als auch neue Held*innen aus den verschiedensten Zivilisationen. Am besten Du wirfst direkt einen Blick auf die neuen Inhalte!

Age of Empires ist immer für Dich da, wenn Du eine packende Schlacht inszenieren willst. Doch anlässlich des 25jährigen Jubiläums steigen auch andere Spiele-Franchises in die großen Feierlichkeiten ein:

Es wartet jede Menge neuer Age of Empires Insert Coin-Merchandise auf Dich! Schnapp Dir einen Schaf-Pyjama, eine Idle Villager-Tasse oder einen Wololo-Hoodie – hier ist für jeden Age-Fan etwas dabei!

Du willst eines der goldenen 25th Anniversary-Shirts sichern? Oder Dir neue Age of Empires-Spielkarten zulegen? Dann wirf auf jeden Fall einen Blick in den Xbox Gear Shop und schnapp Dir die neuen Goodies zum 25th Anniversary von Age of Empires!

An Age of Empires zu arbeiten und die Fans regelmäßig mit neuen Inhalten zu überraschen, ist eine riesige Ehre! Wir wissen, wie viel Euch die Welt von Age of Empires bedeutet und wir sind stolz darauf, mit Euch zusammenzuarbeiten, um dieses Franchise weiterzuentwickeln. Wir achten stets auf Euer Feedback und arbeiten hart daran, die Spiele weiterzuentwickeln und auf die Wünsche der Community einzugehen. Unsere Spieler*innen sind damit ein fester Teil unseres Entwickler*innen-Teams und bildet seit 25 Jahren das schlagende Herz von Age of Empires.

Erhebt das Glas und stoßt gemeinsam mit uns an – auf all die Imperien, all die eroberten Burgen und all die Wololos. Wir hoffen, dass Ihr die Feierlichkeiten zum Jubiläum genießt!