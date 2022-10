PM: Millionen Deutsche halten sich mit Games fit (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 19. Oktober 2022 – Ob zu Pop-Songs vor dem Bildschirm abtanzen und dabei Punkte sammeln, mit einer Virtual-Reality-Brille Lichtschwerter im Takt zur Musik schwingen oder spielerisch ganze Fitness-Routinen absolvieren: Computer- und Videospiele, die man nur mit körperlicher Bewegung meistert und die damit auf unterhaltsame Art und Weise die Fitness fördern, überzeugen rund jeden zweiten Menschen in Deutschland. So hat knapp ein Drittel (30 Prozent) schon mal Games gespielt, die die körperliche Fitness unterstützen, und weitere 17 Prozent sind an solchen Spielen interessiert. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des game – Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hervor.

Erst vor kurzem berichtete die Weltgesundheitsorganisation, dass Millionen Menschen in Deutschland sich im Alltag nicht ausreichend bewegen und dadurch einem höheren Gesundheitsrisiko ausgesetzt sind. Durch den Spaßfaktor und verschiedene Belohnungselemente wie Trophäen- und Punktesammeln können Computer- und Videospiele die körperliche Aktivität fördern und die Motivation erhöhen. Etwa bei Games wie dem Fitness-Spiel ‚Ring Fit Adventure‘ von Nintendo oder den Rhythmusspielen ‚Just Dance‘ von Ubisoft und ‚Beat Saber‘ von Beat Games werden Bewegungen mit Gaming kombiniert. Mithilfe von Hardware wie einer Kamera für die Spielkonsole oder spezieller Controller können Spielende so auch von zuhause aus beim Training am Ball bleiben. Insbesondere die Jüngeren spielen gern Games, um in Bewegung zu bleiben. So sind mehr als ein Drittel der 16- bis 24-Jährigen (38 Prozent) und über die Hälfte der 25- bis 34-Jährigen (52 Prozent) in Deutschland mithilfe von Games körperlich aktiv und waren es schon einmal. Doch auch für die Älteren bieten die gamifizierten Übungen eine spannende Alternative: So hält sich rund jeder beziehungsweise jede Sechste (16 Prozent) über 55 Jahren mit solchen Games bereits fit und jeder beziehungsweise jede Siebte (14 Prozent) hätte in Zukunft daran Interesse.

„Games für die körperliche Fitness stehen bei Jung und Alt hoch im Kurs, denn sie machen nicht nur Spaß, sondern motivieren zum Sport treiben. Es gibt bereits ein vielfältiges Angebot an Spielen, die unterschiedlichste Sportarten und -aktivitäten simulieren und für die ich mich körperlich betätigen muss. So wird das Tennisturnier im eigenen Wohnzimmer möglich, genauso wie eine Runde Volleyball mit Freunden oder das Erlernen einer kompletten Tanzchoreografie“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game.

Informationen zu den Daten

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des game, die von der YouGov Deutschland GmbH durchgeführt wurde. An der Umfrage nahmen 2.039 Personen zwischen dem 26.07 und 01.08.2022 teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren.

