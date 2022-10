PM: Age of Empires erobert die Konsole in 2023 (Microsoft Xbox Wire)

PC

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Age-Fans aufgepasst! Age of Empires erscheint im Jahr 2023 auf Xbox-Konsolen und läutet ein neues Zeitalter ein. Die Fans haben es sich seit Jahren gewünscht und die Entwickler*innen von World’s Edge haben sie gehört! Nachdem das kultige RTS-Franchise Fans bereits auf dem PC begeistert hat, wird es Zeit unzählige weitere Spieler*innen auf Xbox zu begeistern. 2023 kannst Du Dich auf gleich zwei Konsolen-Releases freuen: Am 31. Januar 2023 erscheint die Age of Empires II: Definitive Edition auf Xbox und später im Jahr feiert auch Age of Empires IV sein Konsolen-Debut.

Die letzten 25 Jahre Age of Empires stecken voller unvergesslicher Erlebnisse: 25 Spiele-Updates, 15 Ingame-Events, 14.000 Mods und unzählige Kampagnen und Multiplayer-Schlachten, in denen Spieler*innen epische Kämpfe ausgetragen haben. Und wir können es gar nicht abwarten, diese fantastischen Abenteuer mit allen Spieler*innen auf Xbox zu teilen!

Die Komplexität von RTS auf die Xbox-Konsolen zu übertragen, war eine anspruchsvolle Challenge, der wir uns mit großer Sorgfalt und neuen Ansätzen gewidmet haben. Das Team hat in viel Detail-Arbeit ein Erlebnis geschaffen, das Spieler*innen alle Feinheiten der Controller-Steuerung und des Konsolen-Gameplays vermittelt. Für den leichten Einstieg in die für Konsole optimierte Benutzeroberfläche sorgt ein Tutorial, das speziell für die Controller-Steuerung entwickelt wurde. Durch die neue Ingame-KI wird zudem das besonders wichtige Ressourcenmanagement effizienter und intuitiver gestaltet.

Wir freuen uns sehr, eines der besten und beliebtesten RTS-Spiele aller Zeiten auf Xbox zu bringen. Die Fanbase von Age of Empires II: Definitive Edition ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2019 stetig gewachsen. Nach fast 40 Updates, 3 DLC-Erweiterungen mit neuen Zivilisationen und Kampagnen sowie regelmäßigen Optimierungen ist das Spiel besser als jemals zuvor. Erlebe RTS-Nervenkitzel auf 83 Karten, mit 42 Multiplayer-Zivilisationen, 34 Singleplayer-Kampagnen, 10 Multiplayer-Modi und 7 Koop-Kampagnen. Und nun heißen wir auch alle Spieler*innen auf Xbox zu diesem historischen Abenteuer der Extraklasse willkommen!

Gute Nachrichten auch für alle Spieler*innen, die gerne auf ihrer Konsole zocken wollen, sich AoE aber nicht ohne Tastatur und Maus vorstellen können: Age unterstützt auch in der Konsolenversion die klassische Maus- und Tastatur-Eingabe. Age of Empires auf Konsole verfügt darüber hinaus über viele weitere Features, die Konsolen-Spieler*innen an ihrer Xbox kennen und lieben. Freue Dich auf Crossplay zwischen den Plattformen und starte von der Konsole aus ganz einfach in eine Multiplayer-Session mit Deinen Freund*innen auf PC. Zusätzlich sorgt die Cloud Gaming-Technologie dafür, dass Du den Grundstein Deiner Zivilisation auf Konsole legen kannst, ihren Aufstieg in die Ritterzeit aber auf PC oder einem mobilen Device Deiner Wahl fortführst.

2023 wird ein großes Jahr für diejenigen, die das einzigartige Flair von Age of Empires schon immer mal auf Konsole erleben wollten! Im nächsten Jahr teilen wir weitere spannende Details und News zum anstehenden Konsolen-Release von Age of Empires II: Definitive Edition und dem aktuellen Entwicklungsstand von Age of Empires IV auf Konsole. Du willst keine News rund um AoE verpassen? Dann folge einfach den offiziellen Social Media-Kanälen von Age und erfahre die neuen Details als erstes.

Beide Titel sind zukünftig über den Microsoft Store, den Xbox Game Pass und den Xbox Game Pass Ultimate erhältlich und bringen all die Boar Lures, Scout Rushes, Dorfzentren und Ritterburgen auf Xbox. Wähle Deine Zivilisation, führe sie durch die Zeitalter und stelle Dich mehr Spieler*innen als jemals zuvor in der großen aufregenden Welt von Age of Empires!

Ein neues Zeitalter beginnt – und Du bist dabei!