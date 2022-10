Age of Empires: Echtzeit-Strategie erscheint 2023 für Xbox-Konsolen

PC

Microsoft hat zwei Titel seiner Echtzeit-Strategie-Serie Age of Empires für die hauseigenen Xbox-Konsolen angekündigt. Zum einen Age of Empires 2 - Definitive Edition (zur Viertelstunde), das zugrundeliegende Age of Empires 2 - The Age of Kings erschien erstmals vor über 20 Jahren. Sowie Age of Empires 4 (zum Test) aus dem Jahr 2021. Die beiden Teile der Serie sollen 2023 für "Xbox" erscheinen, wobei nicht klar kommuniziert wird, ob damit lediglich Versionen für die aktuelle Xbox Series gemeint sind, oder ob die Titel ebenfalls auf der Xbox One spielbar sein werden. Für Age of Empires 2 gibt es sogar bereits ein genaues Veröffentlichungsdatum: Es ist der 31.1.2023.

Für die Konsolen-Editionen hat Microsoft insbesondere die Bedienung der Echtzeit-Strategen überarbeitet und, um euch den Einstieg zu erleichtern, ein spezielles Tutorial für die Controller-Steuerung spendiert. Zusätzlich sollt ihr für Eingaben aber auch Maus und Tastatur nutzen können. Cloud-Gaming und Crossplay-Support werden ebenfalls enthalten sein. So könnt ihr euch im Multiplayer-Modus nicht nur mit anderen Xbox-Spielern messen, sondern auf Wunsch auch Partien gegen PC-Spieler ausfechten. Für Age of Empires 2 - Definitive Edition sollen zudem sämtliche bisher veröffentlichten DLCs zur Verfügung stehen.

Die zwei angekündigten Konsolen-Editionen könnt ihr bei Erscheinen im Microsoft-Store erwerben, zudem sollen sie vom ersten Tag an Teil sowohl des regulären Xbox Game Pass als auch seiner Ultimate-Variante sein.