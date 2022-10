Mario+Rabbids – Sparks of Hope: Media-Review-Trailer veröffentlicht

Switch

GG-Chefredakteur Jörg Langer zeigte sich von dem erst kürzlich erschienen Mario+Rabbids – Sparks of Hope von Ubisoft sehr angetan und attestierte dem knuddeligen Strategiespiel in seinem ausführlichen Test bei GamersGlobal unter anderem eine „intelligente Rundentaktik“ und eine „kompetente KI“.

Aber auch viele weitere Spielemagazine und –portale stimmten in die positive Berichterstattung mit ein, so dass Ubisoft jetzt einen Media-Review-Trailer veröffentlicht hat, der die die ersten Meinungen und Bewertungen der Presse zu Mario+Rabbids – Sparks of Hope aufführt und sie szenisch mit Gameplay-Szenen und Zwischensequenzen untermauert.