PM: Hotline Miami 1 & 2-Soundtracks kehren als komplette Vinyl-Sammlung zurück (Cosmocover)

PC Switch PS3 PS4 PSVita Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hotline Miami 1 & 2-Soundtracks kehren als komplette Vinyl-Sammlung zurück

– Vorbestellungen für das Deluxe 8LP Box-Set möglich – Exklusive Limited Edition-Varianten über die Shops von Devolver Digital und Laced Records vorbestellbar – Alle In-Game-Tracks enthalten – Boxset-Extras beinhalten Kunstdrucke und Slipmat – Psychedelisches neues Cover-Artwork von El Huervo und -IZMA-

London, 25. Oktober 2022 – Zur Feier des 10-jährigen Jubiläums von Hotline Miami haben die Verantwortlichen von Devolver Digital, Dennaton Games und Laced Records das Telefon in die Hand genommen und alle nötigen Anrufe getätigt, um zwei mörderische Soundtracks auf Vinyl zu veröffentlichen.

Alle, die eine blutbespritzte Tiermaske tragen, können jetzt das Hotline Miami 1 & 2: The Complete Collection-Boxset vorbestellen, das gleich in mehreren Varianten erhältlich ist: Im Laced-Store gibt es eine exklusive Limited Edition mit tealfarbenen Galaxie-Effekt-LPs sowie eine Standard Edition mit schwarzen Discs, die auch bei Drittanbietern erhältlich sein wird, während die Devolver-Store Limited Edition (exklusiv auf merch.devolverdigital.com) mit neongelben und pinken Discs aufwartet.

Jeder Titel aus Hotline Miami und Hotline Miami 2: Wrong Number ist vorhanden, einschließlich „You Are The Blood“ von Castanets (bisher nicht über den HM2-Soundtrack auf Steam erhältlich). Die 76 für Vinyl remasterten Tracks werden auf heavyweight LPs gepresst, die in bedruckten Innenhüllen in einer Box aus festem Karton mit abnehmbarem Deckel und Spot-UV-Highlight enthalten sind.

Die Box enthält ein brandneues, atemberaubendes Artwork von Niklas Åkerblad – alias El Huervo alias Beard -, einem langjährigen Mitarbeiter von Dennaton – und von dem Illustrator -IZMA-. El Huervos grausige Cover zeigen widersprüchliche Darstellungen eines berserkerhaften Kampfes zwischen Jacket und Biker, gespickt mit Eingeweiden. Die Plattenhüllen von -IZMA- zeigen Szenen aus der Geschichte der Serie und greifen die Gewalt, die Psychedelik und den Nihilismus auf, die die Charaktere und Themen der Serie durchdringen.

Zehn Jahre später ist der neongetränkte Indie-Hit Hotline Miami zu einem kulturellen Meilenstein der Videospielgeschichte geworden – und die elektronischen Soundtracks der beiden Titel der Serie gelten als moderne Klassiker, die über das Spiel hinaus gewirkt haben. Diese beiden ultracoolen Compilations, die abwechselnd brutal und entspannt, pulsierend und ziellos, zugekokst und ausgecheckt sind, waren das Herzstück der 80er-Retro-Synthwave-Szene, die in den 2010er Jahren das Internet eroberte.

Zusätzlich zum Vinyl wird im Devolver Store in den kommenden Monaten eine Reihe von Hotline Miami-Artikeln veröffentlicht, darunter ein Kunstdruck, eine Kunstharzfigur, T-Shirts und ein Skateboard.

——————————

Das Hotline Miami 1 & 2: The Complete Collection 8LP-Vinyl-Boxset kann ab sofort vorbestellt werden:

�� USA und �� Kanada-Stores – www.lacedrecords.com | merch.devolverdigital.com

� Rest der Welt (außer USA, Kanada, Brasilien und Russland) – www.lacedrecords.co | merch.devolverdigit-al.co

Weitere Informationen zur Hotline Miami-Serie gibt es auf www.hotlinemiami.com

Album:

Hotline Miami 1 & 2: The Complete Collection

Künstlerinnen und Künstler:

M.O.O.N., Perturbator, Scattle, El Huervo, Jasper Byrne, Carpenter Brut, Light Club, Mega Drive, Endless, Life Companions, LipPi Sound, Magic Sword, Mitch Murder, Old Future Fox Gang, Sun Araw, Auto Delta Time, Benny Smiles, Castanets, Chromacle, CiniMod, Coconuts, Dag Unenge, Dubmood, Eirik Suhrke, El Tigr3, Elliott Berlin, The Green Kingdom, IAMTHEKIDYOUKNOWWHATIMEAN, Magna, Modulogeek, Nounverber, Prey Growl, Riddarna, Shelby Cinca, Sjellos, and Vestron Vulture

Voraussichtlicher Versand:

April 2023

Produkt-Informationen:

Limitierte Auflage exklusiv im Laced Store:

– Teal galaxy-effect heavyweight Vinyl

Devolver Store-exklusive limitierte Auflage:

– Neongelbes & pinkes heavyweight Vinyl

Einzelhandel/Standard Edition:

– Schwarzes heavyweight Vinyl

……………………………..

*Alle hier gezeigten Bilder sind Mock-Ups. *

……………………………..

Track Listing:

HOTLINE MIAMI (1)

Disc 1

Side A

Horse Steppin‘ – Sun Araw

Paris – M.O.O.N.

Miami Disco – Perturbator

Side B

Knock Knock – Scattle

Hotline – Jasper Byrne

Crystals – M.O.O.N.

Vengeance (The Return Of The Night Driving Avenger) – Perturbator

Musikk Per Automatikk – Elliott Berlin

Disc 2

Side A

Silver Lights – Coconuts

Hydrogen – M.O.O.N.

Daisuke – El Huervo (Feat Shelby Cinca)

It’s Safe Now – Scattle

A New Morning – Eirik Suhrke

Side B

Flatline – Scattle

Release – M.O.O.N.

Turf – El Huervo

To The Top – Scattle

Miami – Jasper Byrne

Disc 3

Side A

Deep Cover – Sun Araw

Inner Animal – Scattle

Crush – El Huervo

Electric Dreams – Perturbator

Side B

Rust (El Huervo Remix) – El Huervo

Subbygroove – M.O.O.N.

Hotline (Analogue Mix) – Jasper Byrne

Angel Dust – Perturbator

HOTLINE MIAMI 2: WRONG NUMBER

Disc 4

Side A

Untitled 2 – The Green Kingdom

Detection – Prey Growl

Blizzard – Light Club

Voyager – Jasper Byrne

She Meditates – Light Club

Guided Meditation – Old Future Fox Gang

Side B

Dust – M.O.O.N.

Disturbance – Endless

Technoir (feat. Noir Deco) – Perturbator

Divide (Miami Edit) – Magna

Simma Hem – Riddarna

Disc 5

Side A

Hollywood Heights – Mitch Murder

Richard – Life Companions

Chamber of Reflections – Sjellos

Decade Dance – Jasper Byrne

Interlude – Chromacle

Side B

New Wave Hookers – Vestron Vulture

Around – Modulogeek

In the Face of Evil – Magic Sword

The Winding Theme #1 – Dag Unenge

Remorse – Scattle

Disc 6

Side A

Frantic Aerobics – Mitch Murder

Sexualizer (feat. Flash Arnold) – Perturbator

Java – Old Future Fox Gang

Rust – El Huervo

We’re Sorry – Life Companions

Bloodline – Scattle

Side B

Delay – M.O.O.N.

Roller Mobster – Carpenter Brut

Keep Calm – Endless

Run – IAMTHEKIDYOUKNOWWHATIMEAN

Disc 7

Side A

Ghost – El Huervo

Hotline Miami Theme – Benny Smiles

Quixotic – M.O.O.N.

The Way Home – Magic Sword

Richard Theme – Dubmood

Side B

NARC – Mega Drive

The Rumble – CiniMod

Le Perv – Carpenter Brut

Ms Minnie – Auto Delta Time

Disc 8

Side A

She Swallowed Burning Coals – El Tigr3

Acid Spit – Mega Drive

Slum Lord – Mega Drive

Future Club – Perturbator

Side B

Fahkeet – Light Club

Abyss – LipPi Sound

Abyss Intro – LipPi Sound

Black Tar – Nounverber

Escape from Midwich Valley – Carpenter Brut

You Are The Blood – Castanets

Über Devolver Digital:

Devolver Digital ist ein 2009 gegründetes Boutique-Spiele-Label. Das Vertriebsteam des Publishers arbeitet mit unabhängigen Entwicklern aus der ganzen Welt zusammen, um einige der originellsten, exzentrischsten und beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts zu produzieren und zu vermarkten.

Über Laced Records:

Die Videospiel-Vinylszene war in Aufruhr, als Laced Records im Jahr 2016 sowohl sein Label, als auch eine Kickstarter-Kampagne für die Hotline Miami: Collector’s Edition Vinyl startete. Seitdem hat sich Laced Records zum weltweit führenden Label für Videospiel-Soundtracks entwickelt, mit bis heute über 150 Veröffentlichungen auf Vinyl, CD und digital.

Laced Records produziert die besten Special-Edition-Vinyl-Sets auf dem Markt für neue und alte Spiele, von den größten Blockbustern bis hin zu den intimsten Indie-Titeln. Die Veröffentlichungen umfassen Musik von so unterschiedlichen IPs wie Ace Attorney, ARK, Assassin’s Creed, Bloodborne, Borderlands, Control, Dead Cells, Deathloop, Devil May Cry, Dishonored, DOOM, Far Cry, Gears of War, Ghostwire: Tokyo, Hotline Miami, Mega Man, No Man’s Sky, Resident Evil, RuneScape, Serious Sam, Tomb Raider, Street Fighter, The Talos Principle, TEKKEN, Terraria, Tom Clancy’s Ghost Recon & Rainbow Six, Total War, Vampire: The Masquerade, Warhammer & Warhammer 40.000, Watch Dogs, Wolfenstein und Yakuza.

Laced bietet einen umfassenden Labeldienst an, der Produktdesign, Mastering, Herstellung, weltweiten physischen und digitalen Vertrieb und Marketing umfasst.

Zu den Partnern gehören Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Creative Assembly, Croteam, Devolver Digital, From Software, Games Workshop, Gearbox, Good Shepherd, Hello Games, Jagex, Microsoft, Motion Twin, Re-Logic, Remedy, SEGA, Sharkmob, Square Enix und Ubisoft.

Laced betreibt nicht nur einen vertrauenswürdigen, internationalen Direktvertrieb, sondern beliefert auch große und spezialisierte Einzelhändler rund um den Globus.

Zusammen mit Laced Audio (Musik- und Sounddienstleistungen), Laced Publishing (Soundtrack-Veröffentlichung) und Laced Catalogue ist Laced Records Teil der Keywords Studios.

Soundtrack-Shop: www.lacedrecords.com