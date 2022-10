Need for Speed Unbound: Details zum Tuning veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Seit der Ankündigung am 6. Oktober diesen Jahres hat Electronic Arts regelmäßig neue Details zum kommenden Need for Speed Unbound veröffentlicht. Heute kamen Informationen zum optischen Tuning eurer Fahrzeuge hinzu.

So wird es mehr als 10.000 Möglichkeiten geben, die Wagen individuell nach euren Vorstellungen zu gestalten. Neben den - als Hauptfeature sehr prominent platzierten, aber bereits bekannten - Graffiti-Fahreffekten erwarten euch unter anderem verschiedene Felgen, Stoßfänger und Klebefolien. Letztere könnt ihr in einem eigenen Editor bearbeiten, verändern und erweitern. Karosserieteile wird es zudem in verschiedenen Qualitätsstufen geben. Einige der legendären, und gleichzeitig einzigartigen Elemente verändern dabei komplett das äußere Erscheinungsbild eurer Autos. Auffällig bei den erwähnten Optionen ist, dass sie sich in der Auswirkung wohl lediglich auf die Optik der Rennwagen beziehen. Auf welche Art und Weise ihr die Fahrzeuge auch technisch verbessern könnt und ob das Design der Wagen auch die Leistung beeinflusst, bleibt daher abzuwarten.

Einen ersten optischen Eindruck zu den Gestaltungsoptionen liefert euch der kurze Clip unter diesen Zeilen. Need for Speed Unbound soll am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.