Darauf freut sich die Redaktion im... November 2022

Ragnarök ist nah!

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Jörg Langer

Ramona Kiuntke

[FILME/SERIEN] Ich werde es tun! Ich! Werde! Es! Tun! Und zwaransehen, bei dem ich aus allen Vor- und Erfahrungsberichten nicht schlau werde, und einfach mal die 4,99 Euro Leihgebühr riskieren werde. Ist der Film nun Schrott oder eine gewitzte Spät-Fortsetzung oder ein reines Actionspektakel oder vielleicht von allem etwas? Ich bin wirklich gespannt. Außerdem gefielen mir die ersten beiden Folgen vongut, da werde ich dranbleiben.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn ich es schon einige Stunden gespielt habe, freue ich mich auf, das im November erscheint – und auf den Test von Michael Hengst. Mit den beiden Mobil-Vorgängern(PSP – bereits dies ein Remake des früheren SNES-Spiels) und vor allem(GBA) hatte ich viel Spaß (Reborn ist das PSP-Remake in neu), und da ich es nicht spielen muss für den Test, darf ich es privat spielen, wenn mir danach ist. Ich plane außerdem, noch mal inreinzusehen, vielleicht ja für einen Test.[SONSTIGES] Ich arbeite mit Rene und Max an den ersten Japan-Doku-Folgen, von denen die erste hoffentlich ab Ende nächster Woche erscheinen kann. Ich habe mal wieder unterschätzt, wie viel Arbeit das macht, zumal mit noch mal gestiegenem Rohmaterial-Aufwand. Ich hatte aber auch schon wieder vergessen, wie viel Spaß mir das (fast) alles macht, insofern passt das schon. Ansonsten habe ich eine berufliche und eine private Reise vor im November, jeweils nichts langes. Und vielleicht darf ich ja auch mal mit Hagen brettspielen...[Filme/Serien] Action, Abenteuer, Superhelden verspricht. Zugegeben interessiert mich das Worldbuilding mehr als der Plot des Films, denn Marvel bleibt eben Marvel. Dementsprechend erwarte ich keine großen Winkelzüge, sondern bildgewaltige Szenen und genau die richtige Mischung Komplexität und Heldentum, um mich ein wenig berieseln zu lassen. Auf ein bisschen mehr Mystery und Thriller bin ich bei den acht Episoden vongespannt, welche auf Netflix erscheinen. Die Serie ist von den Machern vonund thematisiert die Überfahrt eines Einwanderungsschiffes von Europa nach New York, wobei die Geschichte eine Wendung nimmt, als auf dem Meer ein verschollen geglaubtes Schiff auftaucht.[Spiele/Brettspiele] Am meisten freue ich mich auf. Schon die Ankündigung des Action Shooters hat mich begeistert und seitdem kann ich es kaum erwarten. Das Universum von Warhammer 40k habe ich viele Jahre im Pen and Paper genossen und Necromunda zu erkunden war für mich mitein Highlight. Ein ziemliches Kontrastprogramm zu Warhammer 40k sindund, die mit den bisher bekannten Informationen meine Neugier geweckt haben. Den Open-World-RPG-Stil hätte ich jetzt zwar nicht gebraucht und kann ihn mir auch nicht so recht vorstellen, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. In welcher Version ich mich auf die Lauer für die neuen Pokémon legen werde, habe ich noch nicht entschieden.

[Sonstiges] Ach! Vielleicht stell ich mich kurz vor: Ich bin Ramona und im November geht es für mich hier in der Redaktion los. Dementsprechend wird es für mich sehr spannend und ich freue mich riesig darauf, in Zukunft mitarbeiten zu dürfen.

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Auf Netflix gibt es vielversprechend aussehende neue Genre-Kost aus Deutschland. Im Mytery-Thrillerreagiert ein Dampfer mit deutschen Auswanderern auf dem Weg in die USA auf den Notruf eines anderen Schiffs, was eine Reihe unheimlicher Ereignisse lostritt. In Sachen Anime sind inzwischen genug Folgen vonerschienen, sodass ich in die Geschichte um den glücklosen einsteigen werde. Der jagt Teufel, um den Schuldenberg seines Vaters abzuarbeiten, wird jedoch heimtückisch ermordet und schließt darauf einen Pakt mit einem Kettensägenteufel, um als Chainsaw Man wiederbelebt zu werden. Die Manga-Vorlage vonkenne ich nicht, doch der bewies schon mitein Gespür für einen sehr verqueren Plot mit entsprechend schrägen Charakteren.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin sehr gespannt, wie die neuen Erweiterungen vonmit ihrem sanften Reboot die Schwachpunkte der bisherigen Regeln angehen und wie gut die Überarbeitung der Kampagne hin zu zusammenhängenden Abenteuern anstelle der bisherigen Boss-Runs gelingt. Blutig wie augenzwinkernd versprichtzu werden. Im neuen Third-Person-Shooter von Flying Wild Hog pumpe ich als Revolverheld Banditen und Dämonen gleichermaßen mit Blei voll. Miterscheint schließlich ein Titel über Prime Matter, dem auch ein Release pünktlich zu Halloween gut zu Gesicht gestanden hätte: Eigentlich besucht Jess nur ein spirituelles Gruppenseminar auf einer Insel, doch durch die früheren Machenschaften einer Sekte am selben Ort wird es etwas zu spirituell, Schrecken aus den Tiefen des Alls erscheinen und der Wahnsinn greift um sich.[SONSTIGES] Zum einen freue ich mich schon auf die Zusammenarbeit mit der neuen Kollegin, die ich bald regelmäßig in den heiligen Redaktionshallen antreffen werde. Zum anderen besuche ich das erste Mal seit langer, langer Zeit mal wieder ein Konzert. Es gibt nicht viele Bands, bei denen es mich zu einem Live-Auftritt zieht, aber das deftige Rock-Blues-Gemisch vonmal wieder auf der Bühne zu sehen, möchte ich nicht verpassen.[FILME/SERIEN] Der November dürfte bei mir der Monat sein, in dem ich zu ein paar Serien zurückkehre, die ich teils vor längerer Zeit aus Zeitmangel unterbrochen hatte.hatte ich vor einigen Monaten Mitte der sechsten Staffel verlassen und kürzlich spontan fortgesetzt. Während dort die Rückkehr völlig unproblematisch ist, sieht das beianders aus. Da hatte ich mir die erste Staffel direkt zum Verkaufsstart auf Blu-ray geholt. Fand ich zwar großartig, aber weiter verfolgt habe ich es nicht mehr, damals noch ohne Netflix-Konto. Da werde ich wohl noch mal mit Staffel 1 anfangen müssen, denn was darin passiert, habe ich nur noch sehr grob im Kopf. Interessieren würde mich auch, da ich den Disney-Film als Kind sehr mochte, besonders Jiminy Grille, den mir mein Vater deshalb damals an die Wand meines Kinderzimmers gemalt hat. Ich kenne zwar nicht alle Filme von, aber die, die ich gesehen habe, fand ich alle mindestens sehenswert, überwiegend sogar richtig gut. Aber da Pinocchio im Dezember eh bereits auf Netflix kommen soll, werde ich dafür eher nicht diesen Monat ins Kino gehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Normalerweise würdeim November über allem anderen stehen. Aber da ich es bereits spiele, werde ich hier keine Vorfreude simulieren. Neben Kratos' neuem Abenteuer stehen bei mirund die finale Episode der, am höchsten im Kurs. Pokémon Legenden - Arceus fand ich super, wobei der Karmesin und Purpur sich nur in Teilen an dessen Spielmechanik orientiert. Ein bisschen Sorgen habe ich noch aufgrund der Technik, denn in einer Preview-Version vor ein paar Wochen wurde wieder ziemlich deutlich, dass Echtzeit-3D in einer großen Welt und Switch nur bedingt vereinbar sind. Bei The Devil in Me ist es mehr die Hoffnung, dass Supermassive Games zum Abschluss der ersten Staffel noch mal was richtig Feines spendiert. Einen Reinfall erwarte ich ohnehin nicht. Von den drei vorherigen Episoden war zwar keine supertoll, aber jede grundsolide und empfehlenswert für Leute, die diese Art von Spielen ähnlich mögen wie ich.[SONSTIGES] Es hat zweifellos seine Vorteile, Fußball-Spiele im TV zu verfolgen. Wovon man auf dem Sofa allerdings kaum etwas mitkriegt, ist die Atmosphäre im Stadion. Das letzte Mal war ich tatsächlich nicht bei einem Spiel meines FC, sondern bei den Bayern in der Liga-Partie gegen Paderborn kurz bevor der Corona-Mist losging (21.2.2020). Deshalb freue ich mich sehr darauf, mit einem Freund das letzte Gruppenspiel vom FC gegen Nizza vor Ort in Müngersdorf anzuschauen, obgleich ich von der Conference League eigentlich nicht viel halte. Witzig übrigens, dass bei diesem Spiel noch jemand anders „gemeinsam“ mit mir im Stadion sein, der auch bei dem genannten Bayern-Spiel dabei war. Damals warnämlich noch Trainer von Paderborn, und ich konnte ich knapp zehn Meter hinter der Coaching Zone sitzend schreien hören...[FILME/SERIEN] Auch wenn ich kein großer Fan der royalen Familie bin, habe ichbisher mit Begeisterung gesehen. Immerhin eine der wenigen Serien, die ich mit meiner Frau zusammen schaue. Für die meisten meiner TV-Lieblinge hat die bessere Hälfte nämlich nur wenig Verständnis – vorsichtig ausgedrückt. Die lang erwartete Season 5 startet nun am 9. November. Nach dem viel zu frühen Tod vonwar die Zukunft der-Filme ungewiss. Ich bin mal gespannt, wie Marvel das schmerzhafte Fehlen des Frontmanns inkompensiert. Der Trailer sieht schon mal gut aus. Der 1988er Fantasy-Filmgilt mittlerweile als Kultklassiker – immerhin basiert der Film auf einer Geschichte keines Geringeren als. Nun kehrt der Zauberer Willow Ufgood (gespielt vom fantastischen) in einer TV-Serie zurück, nachdem Disney vor rund zwei Jahren grünes Licht für die Fortsetzung gab.

SPIELE/BRETTSPIELE] Weihnachten und der Jahreswechsel nähern sich mit großen Schritten. Gefühlt füllen sich die Release-Listen der Hersteller schneller als ich "Halloween" sagen kann. Schon aus beruflichem Interesse freue ich mich auf Horse Tales – Emerald Valley Ranch, an dem Alice Ruppert mitgearbeitet hat. Alice ist eine Koryphäe für Pferde in Computerspielen und betreibt eine exzellente Webseite zu dem Thema. Einer der wenigsten AAA-Titel auf meinem Einkaufszettel ist God of War: Ragnarok. Der zweite High-End-Titel, ich gebe es zu, ist Pokemon Scarlet und Violet. Da ich mich nicht entscheiden kann, werden es wohl wieder beide Spiele, in der Hoffnung, dass meine Frau mit mir Pokémon tauscht. Das letzte Spiel auf meiner Novemberliste ist die erneute Neufassung des SNES-SRPG Tactics Ogre aus dem Jahr 1995. Square Enix spendiert dem Remake Tactics Ogre: Reborn eine frische Grafik, verbesserte KI, ein neues Interface und ein paar weitere knuffige Verbesserungen. Übrigens werde ich es für GamersGlobal testen.



[SONSTIGES] Lesen kommt bei mir auch im November zu kurz. Wenig Zeit ist der Hauptgrund und ich werde wohl hauptsächlich ältere Sachen ausgraben. Dabei ein paar Comics aus dem Jahr 2019, wie die hervorragende und komplette Saga-Reihe von Brian K. Vaughan und Fiona Staples. Außerdem habe ich einen neuen Pizzaofen und teste gerade meine Pizza-Skills. Auch hier macht die Übung den Meister, trotzdem schaue ich gerne bei den Experten nach Tipps und Tricks. So auch bei The Elements of Pizza: Unlocking the Secrets to World-Class Pies at Home. Apropos „Alt“ und „Meister“. Ich werde mir im November endlich mal den Le Guide Culinaire von Auguste Escoffier gönnen. Seit 1903 (!) praktisch die Bibel der französischen Küche.



Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Entertainment-Highlight der zweiten November-Woche wird ohne Frage. Insgesamt ist dem MCU derzeit gut anzumerken, dass es nach Endgame noch eine Findungsphase hat, aber Regisseurhat auch schon im ersten Teil mit seinem Cast großartiges getan und wird auch für würdevoll mitVersterben umgehen. Zudem bin ich natürlich noch nicht mit allen hundert Folgendurch. Fürderhin läuft auf Netflix die-Serie an, mit der ausgeschätztenund, das wird toll. Fun fact: Blockbuster als Videokette war übrigens durchaus im Begriff, einen echten Netflix-Rivalen aufzubauen, hatte aber schlichtweg zeitliches Pech, dass die Phase mit der dafür nötigen Investition mit der Wirtschaftskrise 2008 koinzidierte. Und schließlich endet spätestens in der Woche zum 1. Advent das häusliche Embargo auf Glühwein, Lebkuchen und alle möglichen Weihnachtskomödien inklusive Bingo-Karte für die abgedroschensten Klischees wie „Montage von Weihnachtsshopping“, „Städterin findet Glück in kleinem Geburtsdorf“ und „Chrstimas came early“-Spruch. Das wird großartig![SPIELE/BRETTSPIELE] Bei meinem New-York-Abstecher vor ein paar Wochen habe ich mir auch das Musicalgegönnt und bin seitdem wieder in einer Mythologie-Faszinationsphase. Das dürftedabei helfen, vom Pile of (Shame|Joy) herunterzukommen.[SONSTIGES] Ich hatte auch aufgrund des Hadestown-Soundtracks noch nicht die volle Zeit, mirMidnights richtig gut anzuhören. Ebenfalls noch auf dem Stapel liegt die Hälfte der Comics, die ich mir in Gotham Knights-Vorbereitung aus New York mitgebracht habe, u.a. Gates of Gotham.