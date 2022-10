Yakuza - Like a Dragon: Erfolg im Westen dank Game Pass

Yakuza - Like a Dragon ab 15,84 € bei Amazon.de kaufen.

Seit sich die Yakuza-Serie von ihren Playstation-Ketten befreit hat und auf weiteren Plattformen erschienen ist, ist die westliche Fangemeinde stark angewachsen. Masayoshi Yokoyama, ausführender Produzent und Game Director bei Ryu Ga Gotoku Studio, erklärt sich den Erfolg im Westen vor allem durch die über den Game Pass erhältliche Yakuza-Spiele:

„Was das Publikum angeht, so hat es meiner Meinung nach vor allem im Westen zugenommen. Es ist schwer zu sagen, ob das an der Multiplattform liegt oder daran, dass wir das Genre und den Protagonisten von Yakuza - Like a Dragon geändert und zu einer neuen Serie gemacht haben, oder beides. Ich persönlich glaube, dass Abonnements wie Game Pass, mit denen man die früheren Spiele über die Jahre hinweg spielen kann, wesentlich zum Anstieg der Spielerzahl beigetragen haben.“