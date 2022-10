Fallout 4: Upgrades für Playstation 5, Xbox Series und PC angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Fallout 4 ab 2,63 € bei Green Man Gaming kaufen.

Fallout 4 ab 9,95 € bei Amazon.de kaufen.

Zum Abschluss des vierwöchigen Aktionszeitraums zum 25jährigen Jubiläum des Fallout-Franchise hat Bethesda heute unter anderem Next-Gen-Versionen von Fallout 4 (zum Test) für Playstation 5 und die Xbox Series angekündigt.

Die Versionen will der Entwickler als kostenloses Update bereitstellen. Um in den Genuss dieser Varianten zu kommen, solltet ihr das Spiel also bereits auf der Playstation 4 oder Xbox One besitzen. Zu den neuen Elementen gehören Optimierungen für hohe Bildraten und 4K-Auflösung, Fehlerbehebungen sowie Bonusinhalte für den Creation Club. Für den PC sollen diese Optimierungen ebenfalls verfügbar gemacht werden. Als Zeitraum für die Veröffentlichung hat Bethesda lediglich 2023 angegeben.

Zudem wurden fünf weitere Videos der Reihe "Fallout Retrospective" veröffentlicht, in der bereits Todd Howard, Pete Hines und Tim Cain Anekdoten aus der Entstehung von Fallout 3 zum besten gaben. Am Ende dieser Zeilen eingebunden haben wir euch die Folge "Surviving the Desert Wasteland", in der die Arbeit von Obsidian Entertainment an Fallout - New Vegas (zum Test) beleuchtet wird. Alle weiteren Videos findet ihr auf Youtube-Kanal von Bethesda.