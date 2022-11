Spiele-Check von Vampiro

PC XOne PS4 Linux MacOS

Preis: 2,99 Euro

In einem Satz: Spaßiger, kleiner Flavour-DLC passend zu Halloween und sehr gute, kostenlose Updates für das Hauptspiel.

Passend zu Halloween ist mitein kleiner DLC für den Gefängnis-Simulatorerschienen, der eure Besserungsanstalt zum schaurig schönen Zombienest machen kann. Außerdem werfe ich in diesem Blick auf das seit der letzten Erweiterung Gangs (im Spiele-Check) erschienene kostenlose Content-Updatesowie die jeweiligen Patches. Nach gut 16 Stunden konnte ich, vorerst, aus meinen (nun optional untotenverseuchten) Gefängnissen ausbrechen.Undead revolutioniert das Spiel nicht, sondern ist ein kleiner Flavour-DLC passend zur Gruselzeit. Wie intensiv ihr von Zombies heimgesucht werdet, könnt ihr jederzeit in drei Stufen einstellen. Auf mittlerer Stufe lassen sich die wandelnden Toten auch von untrainierten Wärtern leicht umhauen. Friedfertigere Personen wie die Buchhalterin oder aber auch Insassen werden eher mal vernascht – und selbst zu Zombies. Untote können aber auch im neuen "Raum" erscheinen, dem Friedhof. Genauer gesagt an dort platzierten, speziellen Runengräbern. Oder aber eine verstorbene Person (für jeden Toten bekommt ihr einen Grabstein) hält es unter der Erde nicht mehr aus.Mit leckeren Fleischresten könnt ihr die Zombies zu bestimmten Orten locken. Lasst auf Kassettenspielern eine an Thriller erinnernde Mucke laufen, und Zombies in Hörweite lassen sich zu einer kurzen Tanzeinlage hinreißen. Die Zeit könnt ihr nutzen, um weitere Fleischreste zu platzieren und sie in eine Falle zu locken. Denn haltet ihr Untote als Haustiere, gibt es jeden Tag mindestens 100 Dollar pro Zombie, je nach dessen Gefährlichkeit. Aber Achtung: Türen werden von ihnen attackiert, hinter Drahtzäunen und hohen Mauern sind sie dagegen sicher verwahrt.Sollte die Situation trotz der eher schwächlichen Zombies mal außer Kontrolle geraten, könnt ihr Kopfgeldjäger rufen. Das war bei mir jedoch nie nötig. Ratten sind eine deutlich größere Gefahr. Schließlich könnt ihr euer Personal in Gruseluniformen stecken und auch die Uhr oben rechts hat optional einen neuen Look.Undead wird vom Kickstand-Update begleitet, das die Überwachungskameras weiter verbessert. Ihr könnt Überwachungsmonitore nun priorisieren und die Kameras feststellen, damit sie nicht mehr schwenken. Das ist besonders gut, um Räume oder Gänge dauerhaft komplett zu überwachen. Und mit dem neuen Raum "Leerer Raum" könnt ihr jetzt Zonen erstellen, ohne sie einmauern zu müssen! So habe ich zum Beispiel dank des "Leeren Raumes" eine Wache direkt neben einer wichtigen Tür stationieren können. Als Tierliebhaber dürft ihr euch über zwei weitere Hunde freuen. Dazu kommen viele weitere Verbesserungen und Bugfixes.Der kostenlose DLC Free For Life brachte im September ebenfalls einige Verbesserungen. Meine Highlights sind die Überarbeitung diverser Menüs, zum Beispiel mehr Optionen beim Regime, und dass ihr geklonte Teile eures Gefängnisses speichern und später erneut verwenden könnt. Eure Insassen leiden jetzt außerdem unter dem Alterungsprozess und eure Wachen können befördert werden. Das verbessert ihre Werte, macht sie aber auch teurer. Ein Event-Log speichert alle wichtigen Ereignisse.Richtig gut: Die Einstellungen zum Spielstart könnt ihr nun speichern. Dafür gibt es aber leider nur einen Slot. Vorbei ist auch die Zeit des Kästchenzählens beim Bauen: Endlich bekommt ihr eine Meteranzeige. Zu den neuen Items gehören ein braunes Sofa und ein auf einem Mast montiertes Suchlicht, das automatisch schwenkt. Das neben Free for Life erschienene Crowbar Hotel Update bringt vor allem diverse Bugfixes.Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder als Gefängnisdirektor tätig zu sein. Die Updates und der kostenlose DLC bringen zahlreiche kleinere und größere Verbesserungen. Hier wurde eindeutig auch auf Community-Feedback gehört, etwa bei der Anzeige der Mauerlänge beim Bau. Was für eine Erleichterung! Undead ist ein kleiner Flavour-DLC passend zu Halloween. Das Kernspiel wird nicht so stark beeinflusst wie etwa durch (im Spiele-Check) mit seinen Katastrophen. Ihr werdet vermutlich auch kein Gefängnis voller Untoter bauen. Aber einmal eingemauert sind die Zombies eine stete und kostenlose, da nur Platz brauchende, Einnahmequelle. Und wenn ihr das auf die Spitze treibt und sie euer Gefängnis überrennen (vielleicht nachdem Ratten die Mauern zum Einsturz brachten), habt ihr vielleicht auch Bedarf an den Kopfgeldjägern.Aufgrund der vielen, kostenlosen Verbesserungen ist es ein guter Zeitpunkt, wenn ihr erstmals oder wieder einen eigenen Knast betreiben wollt und Undead ist eine spaßige Ergänzung für den schmalen Taler.