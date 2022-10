PM: Heute beginnt das Blood Moon-Festival in Cult of the Lamb (Cosmocover)

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Heute beginnt das Blood Moon-Festival in Cult of the Lamb

Freut euch, Gläubige des Lammes! Treue Anhängerinnen und Anhänger können die gruselige Jahreszeit stilvoll mit dem Blood Moon-Festival von Cult of the Lamb feiern, einem neuen, zeitlich begrenzten Event, das heute beginnt.

Im Licht des Blutmonds kann der Kult Kürbisse ernten, um ein brandneues Ritual freizuschalten, das ehemalige Mitglieder wiedererweckt und sie als wandernde Geister ins Land der Lebenden zurückschickt. Wer sie einfängt, erhält neue Anhängerformen und furchtbare Dekorationen. Doch dabei sollte man sich beeilen – denn der Blutmond wird am 10. November verschwinden.

Die grausigen Features des Blood Moon-Festivals

