Cult of the Lamb: Blutmond-Festival-Event bis zum 10. November 2022

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Devolver Ditigal bekannt gibt, finden neue Inhalte ihren Weg in Cult of the Lamb (im Test, Note 8.5). Passend zu Halloween startete in dem Mix aus Lebenssim und Roguelite das Blutmond-Fest.

Im Licht des Blutmonds wachsen Kürbisse, die ihr für ein neues Ritual verwenden könnt, um die Geister eurer verstorbenen Kult-Anhänger zu beschwören. Außerdem könnt ihr drei neue Skins für eure Kultisten und vier neue Dekorationen für eure Basis durch das Event freischalten, das bis zum 10. November 2022 stattfindet.

Daneben kündigte Entwickler Massive Monster an, dass momentan an einer großen kostenfreien Erweiterung gearbeitet werde, die das Gameplay in den Dugneons vertiefen soll.