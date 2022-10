Infernax: Retroactiongame bekommt neuen Charakter spendiert

PC Switch XOne Xbox X PS4

Heute bekommt das auf NES-Retrostil getrimmte Action-Adventure Infernax ein neues Update, passend zum bevorstehenden Halloween spendiert. Dabei handelt es sich um einen neuen kostenfreien spielbaren Charakter, der auf den Namen The Stranger hört. Ausgestattet mit einer großen Wumme und einer Keule, sowie einer aufgesetzten Eishockeymaske sieht der neue Held aus wie eine Mischung aus Jason aus der Freitag, der 13.-Filmreihe und Ash aus den Tanz der Teufel-Streifen.

Inhaltlich ist Infernax mit Klassikern wie Metroid oder Castlevania vergleichbar und scheint der spielenden Zielgruppe viel Spaß zu machen, da die knapp 1000 Rezensionen auf Steam insgesamt sehr positiv ausfallen.

Infernax ist für den PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PlayStation 4 für derzeit 19,99 Euro erhältlich. Einen etwas genaueren Einblick gewährt euch der nachfolgende Trailer, der nicht nur das Spiel selbst vorstellt, sondern sogleich The Stranger in Aktion präsentiert.