Steelrising: Erweiterung Cagliostros Geheimnisse erscheint am 10.11.

PC Xbox X PS5

Nacon und Spiders haben heute bekannt gegeben, dass der neue DLC Cagliostros Geheimnisse für Steelrising (im Test) am 10. November 2022 erscheint. Der DLC bietet eine Reihe neuer Inhalte. Steelrising ist bereits auf PC, Xbox Series X|S und Playstation 5 erschienen.

Der DLC bietet folgende neue Inhalte:

Ein neues Level (Hôpital Saint Louis)

Eine Main-Quest

Fünf Waffen

Ein Endgegner

Mehrere neue Gegner und neue Variationen bestehender Gegner

Zwei neue Charaktere

Neue Nebenquests, die dazu einladen, bestimmte Level erneut zu besuchen

Der Zugang zur Erweiterung Cagliostros Geheimnisse ist erst möglich, wenn ihr in der Hauptgeschichte die Stufe Bastille abgeschlossen habt. In dem neuen Abenteuer erwartet euch eine Geschichte, in die der Agent des Königs, der Comte de Cagliostro, verwickelt ist. Niemand wird nach der Erkundung des Hôpital Saint Louis unversehrt zurückkehren - ein neues Gebiet, dessen Geheimnisse von Ludwig XVI. verborgen wurden. In dem düsteren Abenteuer muss Cagliostros von Mesmer inspirierte Maschinerie überlistet werden. Ziel ist es, die schockierende Wahrheit über die Alchemie zu entdecken, die die Automaten des Königs antreibt.