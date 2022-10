PM: Otto Fricke ist Gast im nächsten #gamechanger-Talk (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 24. Oktober 2022 – Am 2. November startet der gamechanger-Talk des game – Verband der deutschen Games-Branche in die nächste Runde. Zu Gast auf dem Twitch-Kanal des game ist ab 12 Uhr Otto Fricke. Der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion wird gemeinsam mit game-Geschäftsführer Felix Falk über die Bedeutung des Bundeshaushaltes, die parlamentarischen Prozesse dahinter und unter anderem über die Weiterentwicklung der bundesweiten Games-Förderung sprechen. Dabei wird es kurz vor der Bereinigungssitzung des Bundeshaushaltes auch darum gehen, warum die Games-Förderung trotz der derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen auch für den Bundeshaushalt ein wichtiges Thema ist. So stellt sich nach dem erfolgreichen Start der Games-Förderung die Frage nach einer bedarfsgerechten Anhebung der jährlich 50 Millionen Euro. Denn nicht nur sind durch die Förderung die Anzahl der Mitarbeitenden in den vergangenen zwei Jahren um 12 Prozent und die der Unternehmen sogar um 26 deutschlandweit gestiegen. Auch wird immer deutlicher, dass die starke Nachfrage nach der Games-Förderung weiter anhalten oder sogar noch steigen wird. Mit dem Erfolg der Förderung wird daher auch der Bedarf an Fördermitteln zunehmen, worauf bereits zeitnah reagiert werden muss. Ebenfalls wird die Internationale Computerspielesammlung – kurz ICS – Thema im Talk sein. Dieses Leuchtturmprojekt für den Games-Standort Deutschland wurde bereits in Form einer digitalen Datenbank umgesetzt. Die weltgrößte Sammlung von Computer- und Videospielen soll in einem nächsten Schritt jedoch Räumlichkeiten erhalten, sodass dieses einmalige Archiv auch öffentlich genutzt werden kann, etwa von der Wissenschaft.

Der #gamechanger-Talk kann ohne Registrierung oder Anmeldung auf dem Twitch-Kanal des game geschaut werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich, wie bei Twitch üblich, per Chat an der Debatte beteiligen.

In vergangenen #gamechanger-Talks hat der game bereits Saskia Esken (SPD), Christian Lindner (FDP), Dorothee Bär (CSU), Tilman Kuban (CDU) oder Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) begrüßt. Alle bisherigen Talks können nachträglich unter www.twitch.tv/game_verband geschaut werden.

game – Verband der deutschen Games-Branche

Wir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler

