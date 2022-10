Spieleveteranen #291: Zelda - The Minish Cap

Kleiner Link, großer Spaß

Teaser Gemeinsam mit Robert Bannert nehmen Heinrich und Jörg die Besonderheiten des GBA-Zelda von Capcom und Flagship Studio unter die Lupe.

Das 2004 für den Game Boy Advance veröffentlichte The Minish Cap ging an manchem Fan der Zelda-Reihe vorbei, doch wie sich in dieser Episode zeigen wird, sorgt das kleine Volk der Minish auch heute noch für große Augen. Gastveteran Robert Bannert kennt bei dem Action-Adventure so ziemlich jedes Pixel: Er arbeitet derzeit an einem GBA-Pixelbuch sowie einer zusätzlichen Pixelfibel zu The Minish Cap. Robert hat nicht nur viel Expertenwissen, sondern auch eine Leseprobe im Gepäck: Hier könnt Ihr eine PDF-Datei downloaden, die 22 Beispielseiten aus dem GBA-Pixelbuch enthält. Doch bevor die Hühner mit dem Veteranen-Trio durchgehen, gibt es eingangs die bewährte Mischung aus News, Hörerpost und aktuellen Spielberichten.

Folge 43-2022 (#291) des Spieleveteranen-Podcasts mit Jörg Langer, Heinrich Lenhardt und Gastveteran Robert Banner hat eine Laufzeit von 1:34:30 Stunden.



00:00:15 News & Smalltalk

0:02:25 Gemischte News: Sony kündigt neuen Premium-Controller an, Konami entdeckt Silent Hill wieder, Obsidian-Chef Feargus Urquhart würde gerne zu Fallout zurückkehren.

0:11:05 Was haben wir zuletzt gespielt? Costume Quest, A Plague Tale - Requiem.

. 0:28:42 Hörerpost von Stefan Kögler, Patorikku, Thomas Kamps und Florian Beyer.

00:40:15 Legend of Zelda – The Minish Cap

0:40.36 Wir begrüßen Gastveteran Robert Bannert, der The Minish Cap für eines der besten Zeldas hält und derzeit an einem Buch über das GBA-Modul arbeitet.

0:54:22 Gegen Bösewicht Vaati steht dem kleinen Link eine sprechende Mütze des Minish-Volks mit Schrumpfkräften zur Seite. Das eröffnet einen neuen Blick auf die Welt sowie viele versteckte Pfade.

1:01:45 Für die Entwicklung ließ Nintendo das Capcom-Studio Flagship ran. Flüssige Action, clevere Werkzeuge und anspruchsvolle Puzzles machen die Erkundung der raffinierten Spielwelt reizvoll.

1:22:55 Pressespiegel und Veteranen-Fazit.