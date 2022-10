Like a Dragon - Ishin!: 15 Minuten Gameplay-Video

PC XOne Xbox X PS3 PS4 PS5

Like a Dragon - Ishin! ist ein Remake des 2014er Spin-offs der beliebten Like a Dragon-Reihe, die im Westen bis vor kurzem unter dem Markennamen Yakuza firmierte. Like a Dragon - Ishin! spielt um 1860 in der Kyoto nachempfundenen Stadt Kyo und zeigt Kämpfe gegen Samurai statt gegen Yakuza-Schläger. Folglich ändern sich die benutzten Waffen, Fahrräder als Wurfwaffe kommen beispielsweise nicht mehr zum Einsatz. Ansonsten bleibt das typische Open- World-Gameplay mit Humor erhalten.

Das Original Ishin! ist niemals offiziell im Westen erschienen. Dank des großen Erfolges von Ghost of Tsushima (im Test) änderte sich die Veröffentlichungspolitik für das Remake und ihr dürft euch über die Rückkehr der Samurai ab dem 21.2.2023 auf Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und PC freuen.