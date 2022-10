Epic Games Store: Halloween Sale 2022 mit bis zu 75 Prozent Rabatt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Seit dieser Woche bereits läuft im Epic Games Store der diesjährige Halloween Sale mit teilweise üppigen Rabatten auf neue und ältere Titel. Ihr könnt noch bis Dienstag, den 1. November vergünstigt an Spiele kommen. In folgender Liste haben wir eine kleine Auswahl an rabattierten Titeln in loser Reihenfolge samt Ersparnis in Prozent aufgeführt:

Evil Dead - The Game mit 40 Prozent Rabatt für nur 23,99 Euro

Unter den Schnäppchen finden sich auch zahlreiche Indietitel. Auch hier bewegen sich die Preisnachlässe zwischen 10 und 75 Prozent.