Auf die Minuten-Länge kommt es an

Teaser Die Betrachtung diverser Spiel-Aspektes füllt schnell mehrere Seiten Papier, die als Sprechertext wiederum eine gewisse Laufzeit erzeugen. Wie lange sollten kurze Formate wie Tests und Co. für euch sein?

Eins direkt vorweg: Diese Sonntagsfrage bezieht sich nicht auf Langformate wie Die Stunde der Kritiker oder Letsplay-Folgen. Vielmehr möchten wir diesmal von euch wissen, wo euer Sweetspot für Tests, Previews und andere Spielvorstellungen liegt. Ausführliche Analysen, sprechende Beispiele oder auch die Vertiefung eines interessanten Teilaspekts brauchen ihren nötigen Raum, der sich in mehr Minuten an Bewegtbild niederschlägt. Andererseits ist die Frage, wie lange ihr bei solchen Videos motiviert am Ball bleibt.

Genauere Details zu euren Sehgewohnheiten oder unterschiedlichen Längen-Vorlieben je nach Titel könnt ihr uns gerne in den Kommentaren verraten.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.