Star Wars Eclipse: Leaks zur Story // Produktion noch nicht gestartet?

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bei den Game Awards im Dezember letzten Jahres wurde mit Star Wars Eclipse ein neues Spiel von Quantic Dreams und Lucasfilm Games angekündigt. Nun berichtet VGC von geleakten Informationen eines angeblichen Insiders.

Die Website bezieht sich dabei auf den Patreon-finanzierten Podcast Sacred Symbols. Moderator Colin Moriarty sollen demnach Dokumente vorliegen, die Einblicke in den Story-Rahmen des Spiels geben sollen. Nicht überraschend wird demnach bestätigt, dass die Handlung von David Cage und Adam Williams geschrieben wird. Beide haben auch bei Detroid – Become Human (GG-Test, Note 9.5) zusammen als Autoren gearbeitet. Bei der Hauptfigur soll es sich gemäß der Informationen um eine über 30-jährige Frau mit dem Namen Sarah handeln, die einem großen Reich im Outer Rim mit der Bezeichnung „Die Zaraan“ angehören soll. Weder Rasse noch die verwendeten Namen wurden bisher im Star Wars-Kanon erwähnt. Die Handlung soll ungefähr 200 Jahre vor Episode 1 - Die dunkle Bedrohung einsetzen, was der der Ankündigungsinfo entspricht, wonach Star Wars Eclipse im Zeitalter der Hohen Republik angesiedelt ist. Sarah ist treue Verfechterin des gewaltsamen und rücksichtlosen Regimes dem sie angehört. Ihre Hochzeit mit dem deutlich gemäßigteren Xedo soll ein wesentlicher Aspekt der Handlung und Entscheidungen sein, da verheiratete Paare bei den Zaraan als militärische Einheit agieren und funktionieren müssen. Schlechte Nachrichten gibt es aber, wenn man den Informationen glauben möchte, über den Fortschritt der Entwicklung.

„Dieses Spiel ist, soweit ich das sagen kann, noch nicht einmal wirklich in Produktion gegangen.“

Angesichts des imposanten Trailers, welcher vor fast einem Jahr präsentiert wurde und den wir unter dieser News für euch eingebunden haben, scheint dies zunächst überraschend zu sein. Neue Informationen oder Screenshots seitens des Entwicklers wurden seitdem aber auch noch nicht veröffentlicht.