Marvel's Midnight Suns: Deadpool möchte auch dabei sein // Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem Firaxis Games bereits zahlreiche Helden vorgestellt hat, die in ihrem kommenden Taktik-RPG Marvel's Midnight Suns dabei sein werden, hat sich ein Held noch nicht damit abgefunden, dass er nicht dabei ist. Oder vielleicht doch?

Die Rede ist von Deadpool, der mit seiner Übernahme des offiziellen Twitter-Accounts des Spiels, die Macher dazu zwingen will, ihn in das Spiel mit aufzunehmen. Unter dem Hashtag #DeadpoolSuns postet er zurzeit zahlreiche Bittgesuche und Forderungen mit Gründen, warum er in Marvel's Midnight Suns dabei sein sollte. Seine Fans sollen ihn in seinem Vorhaben unterstützen.

Dieser Marketinggag könnte darauf hindeuten, dass der etwas durchgeknallte Marvelheld in dem kommenden Spiel doch dabei sein wird. Ein weiteres Indiz liefert sein englischsprachiger Synchronsprecher, denn in dem nachfolgenden „Beschwerdetrailer“ leiht Nolan North Deadpool seine Stimme, der häufig Superhelden in Spielen und Animationsfilmen vertont hat, unter anderem auch Deadpool.