Peripherie: Gamer-TV-Serie startet bei Amazon Prime // Trailer

Heute startet bei dem Streamingdienst Amazon Prime die Sci-Fi-Serie Peripherie, die auf dem gleichnamigen Buch von William Gibson basiert. William Gibson ist vor allem für seine Neuromancer-Trilogie bekannt geworden, die als Wegbereiter des Cyberpunk-Genres gilt. Die Handlung liest sich wie folgt:

Peripherie handelt von Flynne Fisher, einer jungen Gamerin, die in der nahen Zukunft in einer 3D-Druckerei im ländlichen Amerika einen tristen Job hat. Als Flynnes Bruder Burton sie bittet, seine Schicht zu übernehmen, um das zu testen, was sie für ein Videospiel hält, wird sie Zeugin eines Mordes und stellt später fest, dass sie gar nicht eine Drohnenpilot-Simulation gespielt hat – sie hat in Wirklichkeit eine echte Drohne in Echtzeit im realen dystopischen London des 22. Jahrhunderts gesteuert.