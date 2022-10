New Tales from the Borderlands: Launch-Trailer erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab sofort könnt ihr die Geschichte von New Tales from the Borderlands selbst erleben. Zeitgleich hat 2K auch den obligatorischen Launch-Trailer veröffentlicht, den wir für euch unter diesen Zeilen verlinkt haben.

In dem knapp zwei Minuten langen und witzigen Video werdet ihr unter anderem mit Fran, An und Octavio bekannt gemacht. Durch unerwartete Ereignisse müssen sich die drei Protagonisten im Verlauf des zwar nicht inhaltlichen, aber geistigen Nachfolgers des Telltale-Adventures Tales from the Borderlands von 2014 mit einem geldgierigen Konzern sowie einigen unerwarteten Problemen und Gegnern auseinandersetzen. Für die Kenner des Borderlands-Universums unter euch gibt es dabei viele Dinge mit Wiedererkennungswert zu entdecken.

New Tales from the Borderlands ist am 21.10.2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erschienen.