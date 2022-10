Anno 1800: Konsolen-Editionen für Playstation 5 und Xbox Series angekündigt

PC Xbox X PS5

Auf der Anno-Homepage hat Ubisoft eine Konsolen-Version von Anno 1800 (zum Test) für Playstation 5 und die Xbox Series angekündigt. Allerdings wird es noch eine Weile dauern, bis ihr Hand an den aktuellsten Ableger der renommierten Strategiespiel-Serie auf den neuen Plattformen legen könnt – derzeit ist das französische Unternehmen erst einmal auf der Suche nach Teilnehmern für technische Tests, die im November stattfinden sollen. Wenn ihr Interesse habt und an diesen teilnehmen möchtet, findet ihr den Link zur Registrierung auch unter dieser News in den Quellenangaben.

Mehr Informationen, etwa ob oder welche der vielen DLCs in der Konsolen-Version enthalten sein werden, hat Ubisoft noch nicht bekanntgegeben. Auch wann die Editionen erscheinen sollen hält Ubisoft noch geheim. Mehr Infos möchte der französische Publisher und Entwickler erst Anfang 2023 mit uns teilen.