PM: Gruselige Stimmung im Game Pass (Microsoft Xbox Wire)

in das Du an Halloween Deine Reißzähne versenken kannst, haben wir einen Leckerbissen für Dich! Wir haben die folgenden Game Pass-Spiele in eine Kürbis-Rangliste aufgenommen. Von gemütlichen Herbstspielen, mit denen Du es Dir in der kalten Jahreszeit gemütlich machen kannst, bis hin zu echten Gruselspielen, die Dir einen ordentlichen Schrecken einjagen. Viel Spaß mit dem Game Pass an Halloween!

Costume Quest

(Cloud und Konsole)

erschaffe eine schlagkräftige Truppe und zwinge in der Halloween-Story das Böse in die Knie. Die fantastische Welt von Costume Quest lässt Kinderherzen höherschlagen.

Eville

(Konsole und PC)

Eville ist ein trickreicher Multiplayer, der mittels Echtzeit-Gameplay und dynamischen Interaktionen eine spannende Krimi-Geschichte erzählt. Du und Deine Freund*innen schlüpfen in die Rolle von Dorfbewohner*innen und Verschwörer*innen – und das pünktlich zum Release im Game Pass Platziere Schutzzauber, um andere Spieler*innen zu beobachten, oder schleiche durch das Dorf, um ein beliebiges Haus zu infiltrieren und für Angst und Schrecken zu sorgen. Überzeuge Deine Mitspieler*innen davon, dass Du unschuldig bist und bleibe so lang wie möglich am Leben!

Hollow Knight: Voidheart Edition

(Cloud, Konsole und PC)

Tauche ein in die Welt von Hollow Knight! Das preisgekrönte Action-Abenteuer der Insekten und Held*innen. Erforsche verwinkelte Höhlen, uralte Städte und tödliche Einöden. Kämpfe gegen verdorbene Kreaturen und freunde Dich mit bizarren Käfern an. Während Du Geschichte durchläufst, löst Du die Geheimnisse, die im Herzen des Königreichs begraben sind.

Death’s Door

(Cloud, Konsole und PC)

Du erntest die Seelen der Toten und stempelst nach der Stoppuhr ab – das ist der eintönige, aber ehrbare Alltag einer Krähe. Doch Dein Job wird plötzlich ziemlich turbulent, als die Dir zugewiesene Seele gestohlen wird und Du dem verzweifelten Dieb in ein vom Tod unberührtes Reich folgst. Hier leben Wesen weit über ihre Lebenserwartung hinaus und werden von Gier und Macht beherrscht.

Secret Neighbor

(Cloud, Konsole und PC)

Es bleibt nachbarschaftlich mit Secret Neighbor, einem spannenden Multiplayer-Horrorspiel aus dem Hello Neighbor-Universum, in dem Du gemeinsam mit Deinen Mitspieler*innen versuchst, Deine Freund*innen aus dem Keller des gruseligen Nachbarn zu retten. Doch die Sache hat einen Haken: Einer oder eine der Mitspieler*innen schlüpft in die Rolle des Nachbarn und beginnt Euch zu erschrecken, zu trennen und zu verwirren. Wirst Du Deine Freunde retten oder wird der Nachbar Euch holen?

Moonscars

(Cloud, Konsole und PC)

Wer sich erheben will, muss erstmal tief fallen. Du schlüpfst in die Rolle von Irma der Grauen, einer künstlich erschaffenen Kriegerin mit einem eisernen Willen. Ihr einziges Ziel: Sie will ihren Schöpfer finden, um den Grund ihrer Existenz zu erfahren. In diesem Soulslike Slasher kämpfst Du Dich pünktlich zum Release im Game Pass durch eine stimmungsvoll düstere 2D-Welt.

Metal: Hellsinger

(PC und Xbox Series X|S)

Metal: Hellsinger ist ein Rhythmus-FPS voller teuflischer Gegner*innen, mächtiger Waffen und Metal-Musik. Kämpfe Dich auf einer höllischen Reise durch acht Höllen und versetze Dämonen in Angst und Schrecken, um das reinste aller Ziele zu erreichen: Rache.

A Plague Tale: Requiem

(Cloud, PC und Xbox Series X|S)

In dieser direkten Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence begibst Du Dich auf eine herzzerreißende Reise in eine brutale, atemberaubende Welt. Dort zahlst Du den Preis für die Rettung derer, die Du liebst, in einem verzweifelten Kampf ums Überleben. Kämpfe aus dem Schatten heraus oder bediene Dich einer Vielzahl von Waffen, Werkzeugen und unheimlichen Kräften.

Back 4 Blood

(Cloud, Konsole und PC)

Back 4 Blood ist packender Ego-Shooter von den Macher*innen der hochgelobten Left 4 Dead-Reihe. Tauche in eine detailreiche Koop-Kampagne ein, die Du mit drei weiteren Freund*innen bestreitest. Im Multiplayer-Modus entscheidest Du selbst, ob Du das intuitive Gameplay als Mensch oder als Ridden bestreiten möchtest.

Dead by Daylight

(Cloud and Konsole)

Dead by Daylightist ein kompetitives Mehrspieler-Game, bei dem vier Spieler als Überlebende gegen einen Spieler als übermächtigen Widersacher antreten. Das Viererteam versucht diesem zu entkommen, um ein schauriges Schicksal zu verhindern … Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, denn der Schauplatz des Geschehens wechselt jede Runde und ist mit gefährlichen Fallen gespickt.

Scorn

(Cloud, PC und Xbox Series X|S)

In diesem albtraumhaften Horror-Abenteuer aus der Egoperspektive, tauchst Du in ein faszinierendes Labyrinth voller seltsamer Formen und düsterer Erscheinungen ein – und das pünktlich zum Release im Game Pass! Allein und verloren in dieser surrealen Welt versuchst Du Deinen Weg durch die miteinander verbundenen Gebiete zu finden.