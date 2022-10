PM: Seht euch den neuen Resident Evil 4 Trailer an! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Producer von Capcom. Beim heutigen Resident Evil Showcase haben wir die neuesten Informationen zur Resident Evil Village Gold Edition und zu Resident Evil 4. Heute würde ich gerne zusätzliche Details mit euch zur Ankündigung heute mit euch teilen.

Lasst uns mit der Resident Evil Village Gold Edition starten.

Das erste, was wir mit euch zur Resident Evil Village Gold Edition teilen wollen, ist die Demoversion, die ab heute verfügbar ist. Die Testversion ermöglicht euch, 60 Minuten Gameplay im neuen Third-Person-Modus zu testen! (Ihr könnt die Demo auch im First-Person-Modus spielen!)

Wir hoffen, dass diejenigen von euch, die neu bei Village sind und auch diejenigen, die das Spiel schon gespielt haben, diese neue Erfahrung ausprobieren werden. Das Spiel kann auch hin und herspringen zwischen der Erfahrung in der dritten oder ersten Person – wir empfehlen euch also, beide Blickwinkel zu vergleichen.

Wir haben ein paar neue Screenshots für den Third-Person-Modus

Nachdem ihr mit der Demo fertig seid, hoffen wir, dass ihr den Rest des Spiels in der vollen Version genießen werdet!

Als nächstes kommt Shadows of Rose, ein neues Szenario, das 16 Jahre nach der Hauptstory von Resident Evil Village spielt. Darin geht es um Rose, die Tochter, für die Ethan im Hauptspiel alles riskiert hat. Dieser Epilog der Familiensaga der Winters zeigt Roses Überlebenskampf im Realm of Consciousness. Diese Welt ist scheinbar komplett losgelöst von der Realität.

Ihr könnt Roses persönliches Wachstum und das finale Kapitel der Geschichte der Familie Winter bezeugen, die mit den Ereignissen von Resident Evil 7 Biohazard begann.

Für Fans, die eine Erfahrung mit mehr Tiefe suchen, ist der Resident Evil Village VR Modus das Richtige: Hier erlebt ihr die Hauptkampagne von Village in VR für PlayStation VR2. Für mehr Informationen, seht euch bitte die Nachricht von Mr Akiyama von Sony Interactive Entertainment Japan Asia im Resident Evil Showcase an.

Dann kommt Resident Evil RE: Verse, das offiziell am 28. Oktober starten wird.

Wir haben auch den neusten Trailer als Teil des heutigen Showcases veröffentlicht.

Dieses Spiel, das auch als kostenloser Bonus bei Resident Evil Village dabei ist, wird im Early Access vom 24. bis zum 26. Oktober verfügbar sein und euch ermöglichen, das ganze Spiel vor dem Launch zu erleben. Um es online zu spielen, müsst ihr eine Capcom ID registrieren und sie mit eurer PlayStation verbinden – also macht das direkt hier.

Post-Launch-Updates für RE: Verse sind auch schon in Arbeit. Mitglieder von Chris Redfields Eliteeinheit Hound Wolf und die angsteinflößende Lycan werden in zukünftigen Updates dabei sein.

Insgesamt bietet die Resident Evil Village Gold Edition und die Winters Expansion drei große Inhalte: Shadows of Rose, Third Person Mode und The Mercenaries Additional Orders. Sowohl die Gold Edition als auch die Winters Expansion werden am 28. Oktober 2022 erscheinen.

Und schließlich: Resident Evil 4 wird am 24. März 2023 rauskommen!

Überleben ist nur der Anfang.

Resident Evil 4 erhält die Essenz des Originalspiels und stellt gleichzeitig modernisiertes Gameplay und eine tiefere, erweiterte Geschichte. Der Resitend Evil Showcase zeigte euch 5 Minuten Gameplay, zusätzliche Kommentare und einen brandneuen Trailer.

Was haltet ihr vom letzten Gameplay-Video? Aktuellste Grafiken sorgen dafür, dass das Spiel sich realistisch und passend zu einer modernen Erfahrung anfühlt, während die Essenz des Originalspiels erhalten bleibt.

Was die Gameplayaction betrifft, haben wir Parieren und eine Vielzahl weiterer Aktionen eingefügt, die Leon mit einem Messer durchführen kann, um eine intensivere Kampferfahrung zu ermöglichen.

Ja, jedermanns Lieblings-Merchant ist auch im Spiel!

Und heute freuen wir uns, euch ankündigen zu können, dass Pre-orders für Resident Evil 4 jetzt verfügbar sind!

Das Lineup enthält eine Standard Edition, eine Deluxe Edition und eine Collector’s Edition.

Zur Deluxe Edition gehören zusätzlich „Casual“ und „Romantic“ Kostümsets für Leon und Ashley, sowie „Hero“ und „Villain“ Kostüme für Leon, inklusive zusätzlichen visuellen Filtern. Ihr bekommt auch den „Original Ver.“-Soundtrack-Swap, “Sentinel Nine” und “Skull Shaker” Deluxe Waffen, “Sunglasses (Sporty)” Accessoires für Leon, und die in-game Karte “Treasure Map: Expansion“.

Die Collector’s Edition ist ein Luxuspaket, zu dem neben dem Hauptspiel Deluxe Edition Inhalte gehören, eine Figur von Leon, ein Art Book, eine besondere physische Karte und ein digitaler Soundtrack – alles in einer dekorativen Box, die einem Diplomatenkoffer ähnelt.

Vorbestellungen der Standard-Edition erhalten außerdem den exklusiven „Diplomatenkoffer: Gold“ und den „Anhänger: Handgun Ammo“ als Bonus. Ihr könnt den Diplomatenkoffer anpassen und Anhänger dranhängen, wenn ihr Schreibmaschinen im Spiel findet.

Wer die Deluxe Edition oder die Collector’s Edition vorbestellt, erhält außerdem den “Diplomatenkoffer: Classic” und den “Anhänger: grünes Kraut“ als Bonus.

Wer die digitale Version aus dem PlayStation Store vorbestellt erhält auch einen Minisoundtrack.

Wenn ihr noch keine Gelegenheit hattet, den Resident Evil Showcase anzusehen, werft einen Blick darauf!

Wir freuen uns darauf, euch nächste Woche am 28. Oktober beim Release der Resident Evil Village Gold Edition zu sehen und dem von Resident Evil 4 am 24. März 2023.