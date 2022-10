Voxverse: Entwickler-Legende Will Wright erklärt sein Metaversum

PC

Bereits im Dezember 2021 kündigte der auf Blockchain-basierte Spiele spezialisierte Hersteller Gala Games an, zur Entwicklung ihres geplanten Metaversums mit Will Wright zusammenzuarbeiten. Nun erklärt der Entwickler von Klassikern wie Sim City und Die Sims in einem Video, wie das Voxverse aussehen und funktionieren soll.

Die Welt selbst ist dabei ein Würfel, wobei jede Seite für ein anderes Biom steht. Bekannt sind mit Wüste, Gebirge, Ozean, Dschungel und Stadt mit dem Zentrum Voxopolis derzeit fünf Varianten. Aus der Unterseite des Würfels macht der Entwickler aktuell noch ein Geheimnis. Jedes Ökosystem hat zusätzlich mehrere themenbezogene Distrikte. Als Beispiele werden Western, Horror, Cyberpunk und Mittelalter-Fantasy genannt. Von den Entwicklern selbst wird nur ein Drittel der insgesamt 365 Quadratkilometer großen Fläche des Würfels aktiv gestaltet und verwaltet. Der Rest liegt in Eurer Hand als Spieler oder auch Landbesitzer, denn die Basis der Welt liegt im Verkauf von Grundstücken und auch der Vox genannten Avatare in NFT-Form. Dies relativiert auch den grundsätzlichen Free to Play-Ansatz des Projekts.

Abhängig von der Würfelseite kann man unterschiedliche Ressourcen abbauen. Die Effizienz beim Abbau wird aus den Faktoren Skill, Zeit und Ort definiert. Die Ressourcen zu sammeln, zu verkaufen oder aus Ihnen Gegenstände oder gar Häuser herzustellen wird eine der Hauptaktivitäten im auch optisch stark an Minecraft erinnernden Voxverse sein. Das Crafting-System erlaubt dabei auf bestehende Vorlagen zurückzugreifen oder eigene Muster zu entwerfen. Diese Eigenkreationen können für eine Gebühr patentiert werden und generieren bei der Verwendung durch andere Spieler eine kleine finanzielle Beteiligung. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt und geht von Werkzeugen und Küchenutensilien bis hin zu Wohnungseinrichtung und Fahrzeugen. Grundsätzliches Transportmittel im Voxverse wird aber eine Bahn sein, die in jedem Distrikt einen Bahnhof hat. Außer mit dem Verkauf von Ressourcen, deren Preis sich aus Angebot und Nachfrage bestimmt, sollt ihr auch durch Verkauf von Gegenständen, die Annahme von Jobs, die Erfüllung nicht näher beschriebener Quests sowie eigene Geschäfte Geld verdienen können. Als Beispiel nennt Wright die Möglichkeit einen Autohandel zu eröffnen, in dem andere Spieler ihre Fahrzeuge kaufen.

Seid ihr offline wird Euer Vox als NPC weiter in der Spielwelt existieren. Sein Verhalten basiert dann auf dem sozialen Aspekt der Spielwelt. Grundsätzlich wird jedes Mal beim Erstkontakt zweier Voxes ein Beziehungsstatus kreiert, der am Anfang schwach ist und ab diesem Zeitpunkt durch die Interaktion der beiden miteinander beeinflusst wird und sich damit über die Zeit verändert. Dementsprechend gestaltet sich in der Summe auch der "Ruf" der Spielfigur im Voxverse, wie sehr Euer Avatar beliebt, vertrauenswürdig, gefürchtet und berühmt ist. Die im Aufbau jeweils einzigartigen Voxes wurden bisher bereits viermal, jeweils themenbasiert, von Gala Games mit jeweils 8888 limitierten Figuren in den Verkauf gebracht. Die aktuelle Aktion ist eine Zusammenarbeit mit Dreamworks und konzentriert sich auf die Figuren des Animationsfilms Trolls.

Für Will Wright ist es nicht der erste Erfahrung in diesem Geschäftsfeld. Als Teil des Vorstands von Linden Lab stand er ab 2011 in der Mitverantwortung für das frühe Metaversum Second Life. Wann das Voxverse seine Pforten öffnet, dass über die Beschreibung hinaus auch als Hub in andere Spiele dienen soll, wurde nicht thematisiert. Dass die Gestaltung und damit in Konsequenz auch der potentielle Spaß in dieser Umgebung aber nur mit den Spielern, und damit potentiellen Geldgebern, funktioniert, ist auch dem Entwickler bewusst. Daher sollen diese so früh wie möglich aktiv eingebunden werden.