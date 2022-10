Age of Empires: Red Bull Wololo Legacy Turnier gestartet

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zur Feier des 25jährigen Jubiläums der Age-of-Empires-Serie feiert nicht nur Microsoft selbst (GG-News dazu), es findet auch das bisher größte Turnier in der Geschichte der Reihe statt. Veranstalter und Hauptsponsor ist der Brausevermarkter RedBull, der die Elite von drei Spielen auf Schloss Heidelberg einlädt, um den Besten der Besten zu ermitteln.

Kurios mag die Einbeziehung des ersten Teils aussehen, aber er ist in Vietnam enorm populär. Die Top-Spieler und Streamer erreichen regelmäßig Zuschauerzahlen, die höher sind als die von allen anderen Teilen zusammen. In Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Veranstalter Ba Dinh Studio wurde ein Turnier mit den acht besten Spieler veranstaltet, das Finale wird auf Schloss Heidelberg zwischen Nguyễn "Chim Sẻ Đi Nắng" Bình und Nguyễn "BiBi" Hùng ausgetragen.

Für die meisten Spieler dürfte des Turnier mit dem zweiten und beliebten Teil der Serie das wichtigste sein. 16 Spieler treten an, die vier Sieger der letztjährigen Turniere waren ebenso qualifiziert wie vier weitere Sieger von großen Turnieren im ersten Halbjahr. In zwei zusätzlichen Turnieren konnten sich jeweils vier weitere Spieler qualifizieren. Zu den Favoriten zählen der Titelverteidiger Ørjan "TheViper" Larsen aus Norwegen und der zweifache RBW-Champion Kai "Liereyy" Kallinger aus Österreicher, bekannt für seine Einheitenkontrolle und dass er jünger ist als das Spiel selbst. Hohe Chance werden auch dem chinesische Top-Spieler Gan "Yo" Yangfan sowie dem Kanadier mit palästinensischen Wurzeln Hamzah "Hera" El-Baher zugerechnet.

Natürlich bekommt auch der aktuellste Teil der Serie ein großes Turnier. Hier treten ebenso 16 Spieler an, neben vier durch ihre Leistungen in anderen Turnieren qualifizierten Spieler wurde über drei Monate Qualifikationsturniere veranstaltet (GG-News zur Ankündigung). Bemerkenswert ist dass sich mit TheViper und Patricio "Capoch" Olmo zwei Spieler für die beide Turniere qualifizieren konnten. Als Favoriten auf den Sieg gelten Aleksandar "Beastyqt" Krstić und Alexis "MarineLorD" Eusebio, beide haben sich in StarCraft 2 ihre Sporen verdient. Weitere Chance auf den Gesamtsieg werden einem der besten Age-of-Mythology-Spieler Themistoklis "TheMista" Bonidis sowie puppypaw zurechnet, der wie sein Bruder Wam01 den Durchbruch in Age of Empires 4 schaffte. Mit Benjamin "DeMusliM" Baker hat sich ein Veteran aus WarCraft 3 und StarCraft 2 unter kuriosen Umständen qualifiziert: Eigentlich war er für ein StarCraft-2-Turnier als Kommentator engagiert, hat er vom Übungsraum aus an einem Laptop das Turnier im Juli gewonnen.

Das Turnier findet über eineinhalb Wochen statt. Am einfachsten gestaltet sich das für Age of Empires - Definitive Edition, wo lediglich das Finale Live am 29.10. ausgespielt wird, dem Sieger winken 20.000$ Preisgeld. Für die beiden anderen Spiele wird ein modifiziertes System der GSL-StarCraft-Turniere angewandt: Die Spieler wurden anhand ihrer Leistungen und Spielstärke in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Runde hat in jeder Gruppe entsprechend vier Partien, deren Gewinner spielen im Winners Game gegeneinander und qualifizieren sich so direkt für das Viertelfinale. Die Verlierer der ersten Runde müssen im Second-Chance-Match gewinnen, um im Turnier zu bleiben. Sie treffen im Decider-Match auf die Verlierer des Winners-Match und können so noch den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Die qualifizierten acht Spieler treten dann in einem normalen Turnierbaum im Single-Elimination-Format an.

Age of Empires 2 - Definitive Edition wird im Empire-Wars-Modus gespielt, der Preispool beträgt 200.000$, allein der Gewinner des Finales erhält 60.000$. Die Gruppenphase und Viertelfinale werden heute bis Sonntag ausgetragen, Halbfinale und Finale finden am Samstag den 29.10. statt. Im vierten Teil wird der normale Spielmodus gewählt, hier geht es um 300.000$ und der Gesamtsieger geht mit 100.000$ nach Hause. Die Spiele starten am kommenden Mittwoch mit der Gruppenphase und Viertelfinale, das Finale findet am Sonntag den 30.10. statt. Für die komplette Übersicht und weitere Details sind die Seiten in der e-Sports-Wiki Liquipedia zu empfehlen.

Alle Spiele werden live übertragen, aufgrund der Menge verteilt auf zwei Kanälen auf Twitch. Die Kommentare finden in deutscher, englischer und spanischer Sprache statt. Für alle Streams wurden bekannte Kommentatoren verpflichtet, in deutscher Sprache werden die Streamer Maxim Markov und Maurice Weber zu hören sein. Zur Einstimmung zeigt der deutsche Caster Sven "Nili" Reichardt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Turniers.