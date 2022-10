Intel Raptor Lake: The Empire Strikes Back - Tests und Infos

AMD hatte bereits Ende September vorlegt und seine neue Plattform AM5 und seine Ryzen 7000 Prozessoren veröffentlicht. Nun hat Intel nachgelegt. Der eigentlich als Notlösung zur Überbrückung der Wartezeit auf Meteor Lake erdachte Raptor Lake kann überzeugen und stößt AMDs Prozessoren bei der Gaming Performance und bestimmten Anwendungen vom erklommenen Thron.

Die Intel Raptor Lake-Prozessoren führen erneut den sogenannten "Thermal Velocity Boost" ein, der zuletzt in Intel i9-12900KS verwendet wurde. Dadurch kann der maximale Takt der Performance-Kerne zusätzlich erhöht werden, sofern für die jeweiligen Kerne eine Zieltemperatur nicht überschritten wird. Diese Funktion ist den i7 und i9 Prozessoren vorbehalten, der kleinere i5-13600K muss ohne diesen extra Boost auskommen. Die Raptor Lake-CPUs mit dem Suffix "F" werden mit deaktivierter Grafikeinheit ausgeliefert und sind so jeweils 25 Euro günstiger.

Die drei neuen Raptor Lake-CPUs i9-13900K, i7-13700K und i5-13600K sind in der Gaming-Performance sowohl schneller als Intels Vorgänger-Generation (i9-12900K, i7-12700K und i5-12600K) als auch als alle bisher von AMD veröffentlichten Ryzen 7000-Prozessoren. Selbst der Ryzen 7 5800X3D wird knapp geschlagen. Die Kollegen von der Website Golem.de resümieren:

Der Alder-Lake-Refresh ist Intel mit Raptor Lake gelungen. Was die Leistung in Spielen betrifft, ist Intel gegenüber der Konkurrenz häufig klar in Führung. Lediglich AMDs Ryzen-7-5800X3D-Wunderchip kann sich gut behaupten. Hier wird AMD im nächsten Jahr mit einem Update nachlegen.