PM: Von der Konzeptkunst zum Cosplay: Wie das Santa Monica Studio den neuen Look von Kratos und Atreus für God of War Ragnarök entwickelte (Sony Playstation Blog)

Im Santa Monica Studio lautet einer unserer Leitsätze „Wir sind die Fans unserer Fans“. Ob es nun eine Trailer-Reaktion ist, ein ausführliches Lore-Video oder ein Cosplay – die Gewissheit, dass da draußen ein Publikum existiert, das die Details unserer Arbeit zu schätzen weiß, motiviert uns, immer Neues für die Fans von God of War zu kreieren.

Cosplayer machen einen großen Teil unserer Community aus, und zwar schon seit dem ersten Titel aus dem Jahr 2005. Seit damals sehen wir immer wieder, wie viel Zeit, Liebe und Hingabe es kostet, einen einzigen Charakter zu kreieren. Gerade bei den Figuren von God of War gibt es zahlreiche Materialien, Schichten und Details zu beachten. Und wenn wir über die Jahre eines gelernt haben, dann, dass der beste Start für Cosplayer eine gute Beziehung zur Figur ist, die sie darstellen wollen!

Lest weiter, um von Raf Grassetti, Art Director im Santa Monica Studio, mehr über das Charakterdesign von Kratos und Atreus sowie dessen Entstehungsprozess im Rahmen der Entwicklung von God of War Ragnarök zu erfahren.

Um unsere Wertschätzung für die vielen Cosplayer rund um God of War zu demonstrieren, die sich in den letzten Jahren Kratos und Atreus gewidmet haben, möchten wir die aktuellen Leitfäden für unsere beiden Helden aus God of War Ragnarök noch ausführlicher gestalten als die, die wir damals für God of War (2018) bereitgestellt haben.

So freuen wir uns umso mehr, endlich die brandneuen offiziellen Cosplay-Leitfäden für Kratos und Atreus aus God of War Ragnarök enthüllen zu können!

Gemeinsam mit unseren großartigen Charakter-Artists und Autoren bei SMS und Romina Tempest, Künstlerin bei B is for Boy, haben wir Leitfäden erstellt, die euch nicht nur die für Cosplayer essenziellen detaillierten Referenzen bieten, sondern uns gleichzeitig einen genaueren Blick auf die Welt von God of War erlauben, weil wir die Designs sozusagen durch die Augen unserer Charaktere betrachten.

Wir hoffen, dass unsere Leitfäden jeden ansprechen, ob Cosplayer oder nicht!

Foto von: Carlos Adama Photography

Während grafische Referenzen besonders wichtig sind, haben wir zusätzlich die Expertise von zwei Cosplayern aus der Community eingebracht, die wertvolle Tipps und Tricks vom Erstellungsprozess ihrer eigenen Cosplays beisteuern!

Foto von: Laughing Orc Photography

Wir freuen uns total über die Partnerschaft mit Opal Ink Cosplay (Atreus) und Baldsasquatch (Kratos), die schon im Jahr 2018 fantastische Versionen von Kratos und Atreus erschufen.

Zusätzlich zu unseren offiziellen Cosplay-Leitfäden haben sie massig Informationen für andere Cosplayer zusammengestellt; darüber hinaus planen sie, auf ihren eigenen Kanälen Videos zu veröffentlichen, die Schlüsselmomente des Herstellungsprozesses festhalten.

Die neuen Designs von Kratos und Atreus, die ihr für God of War Ragnarök gesehen habt, sind das Endergebnis vieler Monate des Hin und Hers zwischen den fantastischen Charakter- und Konzeptkünstlern hier im Santa Monica Studio. Besonders Atreus war eine echte Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit für uns, weil zwischen beiden Titel mehrere Ingame-Jahre liegen.

Art Director Raf Grassetti erläutert uns ein paar Schlüsselentscheidungen, die letztlich zum finalen Fimbulwinter-Aussehen unserer Helden aus God of War Ragnarök führten.

Grace Orlady: Beginnen wir am Anfang, also der frühen Entwicklungsphase von God of War Ragnarök. Als du erfuhrst, dass es zwischen den Titeln einen Zeitsprung geben würde, was ging dir da im Hinblick auf das Aussehen von Atreus und Kratos zuerst durch den Kopf?

Raf Grassetti: Es war wundervoll, unsere Helden mit neuen Augen zu betrachten und ihre Outfits mit dem Hintergedanken an all die Dinge zu entwerfen, die sie erlebt haben, seit wir ihnen das letzte Mal begegnet sind. Wir wussten bereits, dass sie allein trainieren mussten, ohne die Hilfe der Huldra-Brüder, also kehrten wir zu simpleren und kultigeren Kostümen zurück, die anmuten, als hätten sie sie selbst hergestellt.

Dieser Aspekt ist sowohl in der Art und Weise erkennbar, wie Einzelteile miteinander verbunden sind, als auch in der Materialauswahl und daran, dass die Kleidung der beiden robust genug sein musste, um in extremen Wetterbedingungen überleben zu können.

Kratos-Konzeptkunst von Rafael Grassetti

Wir wissen jetzt, dass die Handlung von God of War Ragnarök während des Fimbulwinter-Ereignisses einsetzt. Midgard, die Heimat von Kratos und Atreus, sieht aus, als wäre es ganz und gar mit Schnee und Eis bedeckt. Wie hat dieser Umstand die Designentscheidungen des Teams beeinflusst?

Wir haben viele Elemente eingearbeitet, die die Reise der Charaktere vom Ende von God of War (2018) bis zum Anfang von God of War Ragnarök illustrieren sollen. Hierbei war das eisige Wetter natürlich ein wichtiger Faktor – beim Kostüm von Atreus zum Beispiel sehen wir den umgedrehten Pelz, der der ihn vor der Kälte schützt, und auch Kratos trägt ein Bärenfell.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 5

Für God of War (2018) hat das Team das Aussehen von Kratos damals deutlich an die neue Umgebung angepasst, ohne dabei die kultigen Charakterelemente aus den Augen zu verlieren, die ihn ausmachen.

Dadurch hat sich das Kratos-Design der Nord-Ära natürlich sehr ins Gedächtnis der Spieler eingebrannt. Gab es bestimmte Überlegungen oder gar Herausforderungen, denen ihr euch stellen musstet, ehe ihr sein Äußeres auf God of War Ragnarök abstimmen konntet?

Da es sich bei God of War Ragnarök um eine Fortsetzung handelt, war von Anfang an klar, dass wir Kratos nicht total verändern können. Viele unserer Entscheidungen basierten deshalb darauf, seinen Look lediglich zu aktualisieren, sodass er zur neuen Umgebung passt. Wir beschlossen, seine rechte Schulterrüstung beizubehalten, damit die kultigen Tätowierungen sichtbar bleiben.

Kratos mag stark an sein Ich aus God of War (2018) erinnern, aber sein 3D-Modell wurde komplett neu erstellt, um ihn auf die PS5-Qualität anzupassen. Das heißt, sämtliche Detailkarten und Outfits wurden von Grund auf neu erstellt.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 4

Stichwort grafisches Storytelling: Welche Aspekte am Charakter von Kratos mussten eurer Meinung nach unbedingt durch sein Design widergespiegelt werden, und wie habt ihr das angestellt?

Kratos hat eine Menge durchgemacht und sein Design spiegelt genau das wider. Funktionalität ist ihm wichtiger als Aussehen, weshalb viele Entscheidungen, die sein Outfit betreffen, einen praktischen Nutzen haben. Bei mehreren Kleidungselementen liegt der Fokus auf ihrer Verwendbarkeit in Gefechten. Zum Beispiel schützt die Schulterrüstung mit den Metallteilen Kratos’ Hauptarm, während er die Armschienen bei Bedarf zum Blocken einsetzt.

Wir haben aber auch Elemente aus seiner Vergangenheit eingearbeitet, darunter den roten Spartaner-Stoff, der repräsentiert, woher er kommt. Jedes Designelement wurde ausgewählt und kombiniert, um Kratos als Charakter glaubwürdig zu machen.

Gibt es Aspekte am Design von Kratos in God of War Ragnarök, auf die du besonders stolz bist oder bei denen du dir wünschst, dass sie Spielern auffallen?

Am Schluss von God of War (2018) entfernt Kratos seine Bandagen und lässt sie von den Winden von Jötunheim wegwehen, um Atreus seine Narben zu zeigen. Dieser Moment war für den Charakter sehr machtvoll, also beschlossen wir, einen Teil der Bandagen, die Kratos behielt, in die neue Ausrüstung einzuarbeiten – sozusagen als kleines Easteregg. Ihr könnt sie an der rechten Armschiene erkennen; sie halten die Rüstung zusammen.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 15

Genug vom Vater, reden wir über den Sohn! Atreus ist seit God of War (2018) ordentlich gewachsen; seit unserer letzten Begegnung hat er offensichtlich mehrere Geburtstage hinter sich gebracht. Kannst du uns erzählen, wie das erste Brainstorming für den älteren Atreus ablief?

Es macht viel Spaß, an Atreus zu arbeiten, weil wir dafür eng mit den Autoren zusammenarbeiten, die jeder Figur ihre Hintergrundgeschichte geben. Atreus ist etwas Besonderes, weil er uns Künstlern viel Spielraum zum Experimentieren gibt, was sich am Ende in seinem Aussehen widerspiegelt.

Das Training zum Beispiel hatte auf ihn natürlich viel mehr Auswirkungen als auf Kratos. Also war klar, dass er eine bessere Ausrüstung brauchen würde, um sich zu schützen. Außerdem konnten wir bei Atreus etwas mehr mit Designelementen spielen, die nur der Ästhetik dienen und ihn einfach cool aussehen lassen.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 31

Gab es dadurch speziellere Herausforderungen ans Team, als es daran ging, Atreus neu zu gestalten?

Kratos ist so kultig, dass wir Atreus unbedingt einzigartig machen mussten. Schließlich sollte er neben dem Riesenkerl, der sein Vater ist, bestehen und auf seine Art auffallen. Keine leichte Aufgabe. Letztendlich konzentrierten wir uns auf die Elemente, die seine Figur schon in God of War (2018) ausmachten und bauten darauf auf.

Was hat euch bewegt, euch auf das finale Design festzulegen, das wir im Cosplay-Leitfaden für Atreus sehen?

Wir wussten, dass wir die Elemente beibehalten müssen, die seine Eltern repräsentieren, insbesondere Atreus’ gelbes Tuch, das für Faye steht, und das rote Stück Stoff von Kratos’ griechischem Outfit.

Außerdem wollten wir das „X“ auf seiner Brust behalten, denn es war eins der einprägsamsten grafischen Elemente seines Outfits als Kind. Basierend darauf probierten wir mehrere unterschiedliche Variationen aus.

Dela Longfish (Lead Character Concept Artist) hat sich mehrere wirklich tolle Designs für Atreus ausgedacht und das finale ist das letzte in der Evolution zahlreicher Versionen auf dem Weg zum Besten.

Atreus Concept Art von Dela Longfish

Stichwort grafisches Storytelling: Welche Aspekte am Charakter Atreus wolltet ihr unbedingt in seinem Design reflektiert sehen?

Atreus ist Teenager, und wir wollten zeigen, dass er sich durch sein Outfit ausdrückt; schließlich stellt er seine Kleidung selbst her. Uns war wichtig, dass unsere Charakterdesigns die Zeit widerspiegeln, in der die Figuren leben. Daher sollten Materialien, Nähte und Farben weder zu komplex sein noch übermäßig einschränken.

Wir haben immer versucht, das Gleichgewicht zwischen Realismus und den interessanten Designs zu finden, für die die Figuren von God of War berühmt sind.

Im letzten Spiel hatte Atreus ein paar Farbtupfer. In God of War Ragnarök sieht es so aus, als bevorzuge er inzwischen hellere Töne – besonders gelb, rot und blau. Warum hat das Team sich für diesen Schritt entschieden?

Atreus ist an einem Punkt im Leben, wo er herausfindet, wer er ist, und zu diesem Prozess gehören auch die Farben, für die er sich entscheidet. Das Gelb der Riesen ist kräftig und etwas, das wir schon bei God of War (2018) einsetzten, um auf Atreus’ Herkunft anzuspielen.

Der Einfluss seines Vaters zeigt sich im roten Stoff an der Hüfte, in den aggressiven roten Pfeilen und dem Rot seines Bogens – ihr werdet noch sehen, wie dieser Einfluss die Upgrades in God of War Ragnarök prägt.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 36

Gibt es Aspekte am Design von Atreus in God of War Ragnarök, auf die du besonders stolz bist oder bei denen du dir wünschst, dass sie Spielern auffallen?

Atreus ist ein Produkt seiner Umgebung; dazu gehören auch Personen. Ein interessantes Detail, das vielen kaum auffallen wird, ist die Andeutung von Kratos’ Tätowierungen in Atreus’ Rüstungsdesign.

Am linken Arm und der Schulter schimmern die Einkerbungen von Kratos’ Tätowierung durchs Kostüm – wie der Vater, so der Sohn.

God of War Ragnarök Cosplay-Leitfaden – S. 34

Gibt es etwas, das du der Cosplay-Community von God of War mitteilen möchtest?

Für uns Künstler gibt es kaum etwas Schöneres, als verschiedenste Cosplayer zu erleben, die die von uns gestalteten Charaktere mit solcher Hingabe zum Leben erwecken. Wir geben alles, um den Fans Figuren zu schenken, die glaubwürdig erscheinen, und es ist immer wieder unglaublich zu erleben, das sich Menschen so sehr mit ihnen identifizieren, dass sie beschließen, Cosplays zu kreieren.

Ich weiß, wie viel Arbeit in derart komplexen Dingen steckt, daher möchte ich mich bei euch allen bedanken und euch sagen, dass ich euch zu schätzen weiß.

Falls ihr eine Figur aus God of War cosplayen möchtet, vergesst nicht, Santa Monica Studio zu taggen, wenn ihr eure Werke in den sozialen Medien veröffentlicht – oder verwendet den Hashtag #GodofWarRagnarok! Wir lieben es, eure Werke zu bewundern.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November 2022.