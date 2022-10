Fallout 3: Entwickler-Anekdoten von Todd Howard, Pete Hines und Tim Cain

PC 360 PS3

Derzeit begeht Bethesda das 25-jährige Jubiläum des Fallout-Franchise, dessen erster Titel von den Black Isle Studios entwickelt und am 10.10.1997 für den PC veröffentlicht wurde. Im Rahmen dieses Jubiläums wurde unter anderem ein Video veröffentlicht, in dem sich Todd Howard (Leiter der Entwicklung von Fallout 3), Pete Hines (Leiter PR und Marketing bei Bethesda) und Tim Cain (Leiter der Entwicklung von Fallout und Fallout 2) an die Zeit der Entstehung von Fallout 3 zurückerinnern.

Interplay, Publisher der ersten beiden Fallout-Spiele, war Anfang der 2000er-Jahre insolvent und Bethesda erwarb die Markenrechte. Dort erhielt Todd Howard, selber ein großer Fan der Spiele, die Nachricht auf ungewöhnliche Weise und erinnert sich:

Als ich an meinen Schreibtisch zurückkam, hatte Todd Vaughn, unser Vizepräsident für die Entwicklung hier bei Bethesda, einen gelben Zettel auf meiner Tastatur hinterlassen. Auf dem stand: "Fallout gehört dir". [...] Ich glaube, ich habe geschrien und bin im Studio herumgerannt.

Tim Cain hingegen berichtet, dass es für ihn nicht einfach war, die Zukunft "seiner" Serie in fremde Hände zu geben:

Ich hatte das Gefühl, mein Baby sei von einer anderen Familie adoptiert worden. Es war nicht so, dass ich diese Familie nicht mochte. Es ist nur so, dass mein Baby anders aufgezogen werden würde, als ich es tun würde.

Das Video, das wir euch direkt zum Anschauen am Ende dieser News eingebettet haben, ist das Aktuellste aus der Reihe "Fallout Retrospective". Die weiteren Bewegtbild-Beiträge zum Fallout-Jubiläum findet ihr auf dem Youtube-Kanal von Bethesda.

Fallout 3 erschien Ende Oktober 2008 für PC, Playstation 3 sowie Xbox 360. Die Umsetzung verlief nicht immer Rund. Eine bekannte Anekdote ist zum Beispiel, dass die Entwickler NPCs mit Tram-Köpfen ausstatteten, um die Straßenbahn-ähnlichen Gefährte im Spiel durch die dystopische Welt bewegen zu können.

Auch hier auf GamersGlobal hinterließ das Spiel seine Spuren. Im März 2010 wurde mit Fallout 3 die Stunde der Kritiker aus der Taufe gehoben. Chefredakteur Jörg Langer und Gamer-Veteran Heinrich Lenhardt spielen separat die erste Stunde und begründen im Anschluss, warum sie den Titel auch in ihrer privaten Freizeit weiterspielen würden - oder auch warum nicht.