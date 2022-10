PM: Silent Hill 2 Remake enthüllt, erste Details zum Gameplay und zu Designänderungen angekündigt (Sony Playstation Blog)

PC PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ich bin Motoi Okamoto, Produzent bei Konami. Als es darum ging, Silent Hill neu zum Leben zu erwecken, war es uns am wichtigsten, dies gemeinsam mit all jenen zu tun, die diese Reihe lieben. Silent Hill war, wenn man so will, viele Jahre lang “still”. Doch selbst während dieser Stille haben wir Vorschläge für neue Beiträge und Remakes erhalten. Dies ist wirklich eine Spielereihe, die von so vielen Fans geliebt wird.

Bloober Team war eines der Teams mit den leidenschaftlichsten Vorschlägen. Diesem Studio liegen Horrorspiele am Herzen und sie haben sich auf eben jene spezialisiert. Zusammen mit Entwicklern, die Silent Hill lieben, und für Fans, bei denen Silent Hill einen besonderen Platz im Herzen einnimmt, haben wir uns dazu entschieden, Silent Hill 2 wieder aufleben zu lassen. Für weitere Einzelheiten übergebe ich an Mateusz Lenart, Creative Director und Lead Designer bei Bloober Team.

Silent Hill 2 ist ein beliebter und zeitloser Klassiker – das auszusprechen klingt fast wie ein Klischee, ist aber für viele Mitglieder von Bloober Team nichts als die Wahrheit. Das ist auch der Grund, warum wir mit großer Sorgfalt und Respekt vor dem Originalspiel an das Remake herangehen.

Daher besteht eines unserer Hauptziele darin, eben jene Atmosphäre zu bewahren, die Silent Hill 2 so außergewöhnlich gemacht hat, und gleichzeitig viele Aspekte des Gameplays zu modernisieren. Wir arbeiten eng mit den ursprünglichen Entwicklern zusammen, darunter Akira Yamaoka und Masahiro Ito. So stellen wir sicher, dass wir das einzigartige Silent Hill-Gefühl beibehalten.

Eines der neuen Elemente aus dem Enthüllungstrailer ist eine Kameraperspektive, mit der man dem Charakter quasi über die Schulter schaut. Mit dieser Veränderung wollen wir die Spieler noch tiefer in das Spiel eintauchen lassen und ihnen das Gefühl geben, selbst Teil dieser unwirklichen Welt zu sein. So entsteht ein noch realistischeres Erlebnis beim Spielen.

Eine Veränderung bringt oft eine weitere mit sich. Mit einer neuen Perspektive revolutionieren wir unter anderem das Kampfsystem und bestimmte Kulissen. Da jetzt quasi aus der Sicht von James gespielt wird, haben wir neue Möglichkeiten gefunden, die Spannung für Spieler aufrechtzuerhalten.

21 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Silent Hill 2 für PlayStation 2 vergangen. Der große Technologiefortschritt ermöglicht es uns, das Spiel in zumindest einigen Aspekten noch mehr zu dem werden zu lassen, was sich Team Silent im Jahr 2001 gewünscht hätte. Dank hochmoderner Bewegungsaufzeichnungen können wir die beste Mimik in der Geschichte der Serie erzeugen und eine breite Palette von Emotionen zeigen, noch bevor ein Charakter ein einziges Wort spricht.

Wir sind dabei, das Silent Hill 2-Erlebnis umfassend zu modernisieren. Mit den Möglichkeiten der Unreal Engine 5 erwecken wir die neblige, düstere Stadt auf eine Art und Weise zum Leben, die bis zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen war. Das Spiel wird die PlayStation 5-Spieler visuell, akustisch und sensorisch begeistern.

Einige großartige Funktionen der Unreal Engine 5 sind Lumen und Nanite. Mit diesen heben wir die Grafik auf neue, detailreiche und realistische Stufen, während wir die charakteristische nervenaufreibende Atmosphäre des Spiels auf das Höchstmaß steigern.

Lumen ist eine vollständig dynamische, globale Beleuchtungslösung, die sofort auf Szenen- und Lichtwechsel reagiert. Das bedeutet, dass das Licht realistisch mit der Umwelt zusammenwirkt, wie in der realen Welt. Die gesamte Spielumgebung wird auf diese Weise natürlicher beleuchtet. Die Nanite-Technologie hingegen ist ein erstaunliches Tool für Level-Designer. Mit ihr können sie unglaublich detaillierte Welten und realistischere Umgebungen schaffen, die nahezu echt wirken.

Die Grafik ist aber nicht alles. Ein Großteil der beunruhigenden Atmosphäre von Silent Hill entsteht durch Musik und Sounddesign. Dank der 3D-Audiofunktionen der PS5 können die Spieler genau bestimmen, aus welcher Richtung der Sound kommt. Die WWise Sound Engine erzeugt eine realistische und glaubhafte Klanglandschaft, die den Spielern das Gefühl gibt, sich wirklich inmitten des Spiels zu befinden.

Natürlich lassen wir den DualSense-Controller nicht außer Acht. Bereits mit unserem vorherigen Titel “The Medium” haben wir bewiesen, dass wir ziemlich kreativ werden können, wenn es um haptisches Feedback und adaptive Trigger geht. Wir haben noch weitere neue Ideen für Silent Hill 2, aber dazu kann ich jetzt noch nicht mehr verraten.

Eine letzte großartige Verbesserung, die ich erwähnen möchte, ist die SSD-Speichertechnologie. Durch das superschnelle Daten-Streaming sehen die Spieler keine Ladebildschirme, während sie nahtlos die gesamte Stadt Silent Hill erkunden.

Mit diesen Technologien wollen wir Silent Hill 2 zu einem noch erschütternderen und unvergesslichen Erlebnis für Fans und Neueinsteiger gleichermaßen machen. Wir sind zuversichtlich, dass wir diesem absoluten Klassiker gerecht werden und seinem Gameplay neues Leben einhauchen können. Das Endergebnis wird ein Silent Hill-Spiel sein, das besser aussieht und klingt als seine Vorgänger. Auch wenn die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, können wir es jetzt schon kaum noch erwarten, dass die Fans es erleben können.

Das Comeback der Silent Hill-Reihe endet nicht mit Silent Hill 2. Wir haben nicht nur das Remake eines alten Klassikers angekündigt, sondern auch mehrere Titel mit völlig neuen Geschichten. Das Erschaffen neuer Spiele ist es, was die Reihe wirklich wiederaufleben lässt.

Neue Spiele für diese Reihe werden wir zusammen mit denen, die an Silent Hill mitgewirkt haben, aber auch mit Entwicklern, die diese Reihe lieben, gestalten. Wir werden unsere Partnerschaften erweitern und die Welt von Silent Hill ausbauen – zusammen mit Teams von überall auf der Welt, die diese Reihe lieben.

Gemeinsam mit langjährigen und neuen Fans von Silent Hill werden wir die Silent Hill-Reihe beflügeln.