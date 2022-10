Silent Hill 2: Remake von Bloobler Team offiziell angekündigt

Zeitexklusiv für PS5

Beim der heutigen "Silent Hill Transmission" von Konami wurden die Gerüchte der vergangenen Wochen bestätigt. Layers of Fear-Entwickler Bloober Team entwickelt ein Remake vom Survival-Horror-Klassiker Silent Hill 2.

In einem Trailer war die Eröffnungs-Szene mit Protagonist James Sunderland auf der Toilette am Stadtrand von Silent Hill zu sehen, gefolgt von kurzen Szenen, wie er durch Schauplätze des Spiels läuft. Auch das ikonische Monster Pyramid Head ist im modernen Grafik-Gewand zu sehen. Im Anschluss an den Trailer kamen Monster-Designer Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka zu Wort, die auch beim Remake involviert sind. Dazu meldeten sich Mitglieder von Team Bloober dazu zu Wort, wie sie den Geist des Originals beibehalten wollen, auch wenn man manche Aspekte modernisiere, damit das Remake heute einen ähnlichen Effekt erziele, wie das Original seinerzeit. Zu diesen Modernisierungen gehört der Wechsel auf eine Schulter-Perspektive.

Das Remake wird dabei zeitexklusiv für PlayStation 5 erscheinen. Ein Release-Datum wurde indes noch nicht genannt. Silent Hill 2 wird dabei nicht nur auf diese Art zurückkehren, denn im Zuge desselben Events wurde eine Verfilmung von Silent Hill 2 durch Christophe Gans angekündigt. Der französische Regisseur war auch für die erste Kino-Adaption der Reihe verantwortlich, die einen guten Ruf genießt.